الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

6 خطوات فعالة لتحقيق التوازن بين العمل وحياتك الخاصة

تحقيق التوازن بين
تحقيق التوازن بين العمل وحياتك الخاصة

يواجه الكثيرون أزمة كبيرة في  تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الخاصة، ليجد الإنسان نفسه في حيرة من أمره.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي تمكنك من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة، وفقًا لموقع "roche".

1- استغل نقاط قوتك

لا تحاول أن تقوم بأداء جميع الأدوار التي يجب على الآخرين القيام بها، ركز على نقاط قوتك واستعن بالآخيرين واطلب منهم المساعدة، فإذا لم تكن خبيرًا في الحسابات أو التصميم، وأنت في حاجة إلى الانتهاء من ذلك، فاستعن بمصادر خارجية بدلاً من إضاعة الوقت.

2-رتب أولويات وقتك

قد يكون لديك قائمة مهام تشمل 50 عنصرًا، لذلك تحتاج إلى ترتيب هذه المهام حسب الأولوية في أربع فئات، هم عاجل ومهم، مهم لكن ليس عاجلاً، عاجل لكن غير مهم، لا مستعجل ولا مهم، وهنا يمكنك البدء وإنجاز المهام بشكل أسرع.

3- أعمال تمارسها صباحًا

إذا كنت من الأشخاص الذين يستيقظون باكرًا، فقم بتخصيص فترة الصباح للمهام الصعبة عالية التركيز، ولا تترك المهام الصعبة حتى حلول الليل والعكس صحيح.

4- خصص بعض الوقت الشخصي

عندما تظهر مشاكل شخصية، قد يكون من المغري أن تدفن نفسك في عملك، لا تفعل ذلك إذا لم تخصص وقتًا لحياتك الشخصية وقتك "أنت"، بما في ذلك عائلتك وصحتك فلن يكون لديك عمل يمكنك العودة إليه.

5-حدد ساعات العمل والتزم بها

حدد ساعات عمل لنفسك وافعل كل ما في وسعك للالتزام بها، خلاف ذلك ستعمل حتى منتصف الليل كل ليلة، إذا لم تحدد وقتًا للعمل.

6-احسب ما تقوم بصرفه في مشروعك

سواء كنت تعمل لحساب نفسك أم لا، فمن المهم أن تشعر بالثقة بشأن أموالك، للقيام بذلك، تحتاج إلى الحصول على بعض برامج المحاسبة واستخدامها من اليوم الأول، فيعد التدفق النقدي أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة، يجب أن تبدأ في استخدام أدوات المحاسبة في وقت مبكر حتى تعرف ما يحدث. ط فعالة لتحقيق التوازن بين العمل

الحياة الخاص العمل الموازنة بين الحياة الخا الحياة العمل ف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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