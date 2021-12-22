الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الخطوط الملكية الاردنية تحذر من مخاطر انهيار الناقلة الوطنية

الاردن
الاردن

حذر سامر المجالي، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، من مخاطر انهيار الناقلة الوطنية مالم يقدم لها عونا ماليا، وفق لوكالة رويترز الاخبارية.

وأوضح «المجالي»، أن الأردن يخاطر بانهيار الناقلة الوطنية ما لم يقدم لها عونا ماليا مثلما فعلت دول أخرى لشركات الطيران المملوكة لها.

وأضاف: "كل شركات الطيران سوانا حصلت على مساعدة من حكوماتها"، مبينا أن "الحكومة مترددة في تقديم يد المساعدة بسبب العبء الهائل على ميزانيتها".

وذكر أن الإعانة المالية الوحيدة التي تلقتها الملكية الأردنية كانت عبارة عن دفعة نقدية بقيمة 50 مليون دينار «71 مليون دولار» العام الماضي، والتي تم إقرارها قبل الجائحة بوقت طويل، مؤكدًا أن "الحلول غير الجذرية وغير المكتملة والمؤقتة لن تنجح، فإما أن يكون هناك استثمار جاد في الملكية الأردنية أو لن يكون لها فرصة للنجاة".

وتابع، أن الشركة استأنفت تسيير رحلاتها إلى معظم الوجهات التي تسافر إليها، مما جعل شركة الطيران، التي تساهم بشكل غير مباشر بأكثر من مليار دولار في الاقتصاد الوطني، في الطريق إلى تقليص خسائرها بنسبة 55 بالمئة هذا العام وتحقيق نقطة التوازن بين الأرباح والخسائر في عام 2023. لكن هناك حاجة لضخ استثمارات في الشركة.

وأضاف: "المطلوب الآن هو الاستثمار في شركة الطيران، كما يتعين اتخاذ قرار بشأن ذلك قريبا"، لافتا إلى أن نحو 70 في المئة من ديون الشركة المتراكمة والبالغة 250 مليون دينار «350 مليون دولار»، نتجت عن اضطرارها إلى إيقاف تشغيل أسطولها العام الماضي.

والخطوط الملكية الأردنية هي أول شركة طيران عربية تتم خصخصتها في عام 2007 على الرغم من استعادة الحكومة حصة الأغلبية لاحقا عبر سلسلة من عمليات جمع رأس المال، وقبل اندلاع الجائحة، كانت الشركة تحقق أرباحًا.

الرئيس التنفيذي إنهيار أجزاء من عقار الناقلة الأرد عونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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