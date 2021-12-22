«زراعة النواب»: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من السكر 2022

قال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ما يحدث من تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية لا يأتي من فراغ.

وأضاف الحصري، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن سعر توريد القصب وبنجر السكر المحلي، أنه تم ملاحظة ارتفاع تكاليف الزراعة مثل الأسمدة والطاقة وأجور العاملين والميكنة الزراعية، ما رفع من تكلفة إنتاج المحصول على المزارع.

وشدد أن المادة 29 من الدستور ألزمت الدولة باستلام المحاصيل الزراعية من المزارع بسعر يكفل له هامش ربح وحياة كريمة، موضحا أنه تم دراسة عناصر التكاليف في الزراعة والصناعة بالنسبة للسكر.

وأشار إلى أنه خلال 2022 سنحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، خاصة أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك كانت تتراوح من 600 الى 800 ألف طن، ومع التوسعات الحالية سنتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي العام المقبل.

كان قد أعلن قبل قليل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيها للطن ليصل إلى 810 بدلا من 720 جنيها للطن.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، بمجلس النواب لتحديد مؤشرات أسعار السكر.

ولفت المصيلحي إلى وجود علاوة بنحو 75 جنيها على طن بنجر السكر خلال الموسم المقبل، وقابل للزيادة في حالة المناطق الصحراوية والمستصلحة، حيث يكون الحد الأدنى 75، كما تقوم الشركات الصناعية بالتفاوض في العقود مع الجهات الموردة للبنجر، لذلك نستهدف إتاحة السلع بسعر عادل أمام المستهلك.

وأكد أن لجنة الزراعة بمجلس النواب عملت على تنظيم الحوار البناء الذي يحقق كافة مصالح الجهات المشاركة، بما يمثل مكسبا لكافة الأطراف المشاركة.

وأشار المصيلحي إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من أعضاء البرلمان والصناع سواء من صناعة قصب السكر أو بنجر السكر، وممثلين من وزارة التموين لتحديد أسعار التوريد.