أمن المنافذ يضبط 27 قضية بينهم بضائع مهربة من الجمارك

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 27 قضية، وتحرير 1362 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 132 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.