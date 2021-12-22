الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء توضح الفرق بين رقم التشغيلية ورقم التسجيل

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

كشف هيئة الدواء المصرية عن الفرق بين رقم التشغيلية المدون على عبوات المستحضرات الدوائية ورقم التسجيل المدون على العبوة، وذلك لضمان مأمونية المستحضرات الدوائية.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن رقم التشغيلة هو رقم مطبوع جنب تاريخ الإنتاج والانتهاء ويكون ظاهر على الغلاف الخارجي للمنتج.. وهو رقم الهدف منه التعريف على دفعة من المستحضرات التي تحمل نفس الرقم وتم تصنيعهم في نفس الوقت ويرمز لرقم التشغيلة بـ Lot No أو Batch.

وأشارت هيپة الدواء المصرية إلى أن رقم التسجيل هو بمثابة رقم تعريفي (ID) لكل مستحضر من خلال رقم التسجيل و يمكن البحث عن المستحضر على قاعدة بيانات الأدوية المصرية للتأكد من تسجيله بهيئة الدواء المصرية ولمعرفة بيانات أكثر عنه.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، بدء فاعليات المرحلة الثالثة من مبادرة الرعاية الصيدلية - ممارسات دوائية متميزة ١٠٠ مشروع-، الخاصة ببرنامج حوكمة استخدام المضادات الحيوية، حيث تمت عملية التقييم قبل النهائي للمشروعات التطويرية في مجال مضادات الميكروبات.

وقالت الهيئة إن عدد المشروعات المشاركة بلغت ٣٧ مشروعا، من ١٢ قطاع وهيئة، شملت المستشفيات التابعة لكل من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، هيئة الرعاية الصحية، مديريات الشئون الصحية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضافت الهيئة أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثالثة من المبادرة، التصفيات قبل النهائية، ثم تتبعها المناقشات النهائية والتي يتم فيها اختيار أفضل المشروعات التطويرية في حوكمة استخدام مضادات الميكروبات.

ويعد برنامج حوكمة استخدام المضادات الحيوية أحد برامج المبادرة والتي تهدف إلى تطوير خبرات ومهارات الصيادلة المشاركين فيما يتعلق بالممارسات الدوائية السليمة والاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، والذي ينعكس بدوره على الحد من انتشار مقاومة البكتريا لمضادات الميكروبات.

هيئة الدواء المصرية رقم التشغيلة رقم التسجيل مأمونية الدواء

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