الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رحلات توعوية للأطفال وطلاب المدارس بالأماكن السياحية لنشر الوعي السياحي

رحلات توعية لاطفال
رحلات توعية لاطفال المدارس

نظمت وزارة السياحة والآثار عددًا من الرحلات التوعوية للأطفال وطلاب المدارس لقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومتحف شرم الشيخ، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كل فئات المجتمع وتعريفهم بالمقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والحضارة المصرية العريقة.

وقالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، إن رحلة قلعة صلاح الدين الأيوبي تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، حيث زار خلالها أطفال إحدى دور الرعاية بالقاهرة متحف الشرطة والمتحف الحربي ومسجد محمد علي.

وفي نهاية الرحلة، أعرب الأطفال عن سعادتهم بهذه الرحلة وأعجابهم بالقلعة، كما التقطوا بعض الصور التذكارية لهم لتسجيل زيارتهم‎.

وأضافت أن هذه الرحلة تعد واحدة من سلسلة من الرحلات التوعوية التي يتم تنظيمها للأطفال في المرحلة العمرية من ٨ إلى ١٤ سنة بدور الرعاية المختلفة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم تنظيم هذه الرحلات لأكثر من ١٨٠ طفلًا حتى الآن من خلال سبع رحلات تم تنظيمها خلال الفترة من سبتمبر الماضي وحتى ديسمبر الجاري.

في سياق متصل، نظمت الوزارة ممثلة في مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ عددًا من الرحلات التوعوية لطلاب المدارس بمدينة شرم الشيخ، إلى متحف شرم الشيخ وذلك في إطار مبادرة "اعرف بلدك" التي أطلقتها الهيئة في ديسمبر الماضي لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحي والأثري لدي كل فئات المجتمع.

وأشار الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة بمدينة شرم الشيخ إلى أن هذه الرحلات تمت بالتنسيق مع إدارة متحف شرم الشيخ ومديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، والتي قامت بدورها بترشيح عدد من الطلاب من المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس للقيام برحلة توعوية إلى متحف شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه تم خلال الزيارة إطلاع الطلاب على المقتنيات الأثرية بالمتحف والتي تعود لحقب زمنية مختلفة وتقديم شرح مبسط للطلاب عن هذه القطع، بالإضافة إلى إشراكهم في الأنشطة التعليمية المختلفة التي يقدمها المتحف للطلاب أثناء زيارتهم. 
 

مصر شرم الشيخ وزير السياحة والآثار الحضارة المصرية متحف شرم الشيخ صلاح الدين الأيوبي مسجد محمد علي

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