الانتهاء من 75% من أعمال تطوير ورصف الإنترلوك ببولاق الدكرور

أعلنت محافظة الجيزة عن الانتهاء من 75% من أعمال تطوير ورصف بالإنترلوك لعدد 490 شارعا بحى بولاق الدكرور، ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بالمحافظة والجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الشوارع الجارى الانتهاء من تطويرها ببلاط الإنترلوك ودعمها بكوابيل الانارة الحديثة ضمن المناطق المدرجة ببولاق الدكرور ضمت 98 شارع بمنطقة حوض الذوات و92 شارع بعزبة الأمين و169 شارع بمنطقة صفط اللبن الجديدة و68 شارع بمنطقة ٦ اكتوبر و 63 شارع بمنطقة أرض اللواء والمساكن.

وأشار إلى أن نسب تنفيذ الأعمال شملت الانتهاء من تطوير الشوارع المدرجة بمنطقة حوض الذوات ببولاق الدكرور بالإضافة إلى 50 شارع بمناطق أرض اللواء والمساكن و6 أكتوبر، إلى جانب تنفيذ 80% من الأعمال بالشوارع المدرجة بمنطقة صفط اللبن الجديدة وعزبة الامين وجارى الاستكمال للانتهاء من نسب التنفيذ خلال الجدول الزمنى المحدد.

وأضاف محافظ الجيزة أنه جارى رصف ٧٧ شارع ببلاط الإنترلوك بشوارع منطقة الجمعية من شارع ناهيا ببولاق الدكرور حيث تم الانتهاء من 13 شارع وجارى استكمال الأعمال للانتهاء من كافة الشوارع خلال 3 أشهر على الأكثر وذلك بالتعاون مع giz.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير تأتي بالتزامن مع تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تنفذها المحافظة بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة وتطوير متفرعات الطرق الرئيسية التي تشهد كثافات عالية.

وثمن المحافظ التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وجهوده المتميزة في أحداث نقلة نوعية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم .

وتأتي الأعمال في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.