زراعة الشرقية: تحقيق أرقام قياسية فى مشروع تسمين البتلو بالمحافظة

أكد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، أن مشروع إحياء البتلو يُساهم في سد الفجوة الغذائية والقضاء على جشع التجار ويخدم صغار المربيين والخريجين والمرأة الريفية والشركات من خلال منح قروض بنسبة فائدة 5% متناقصة بواقع مبلغ 15 ألف جنيه لشراء الرأس الواحدة و5 آلاف جنيه تغذية، مشيراً إلى أنه يتم معاينة الطلبات من خلال لجنة ثلاثية من البنك الزراعي المصري – الطب البيطري – مديرية الزراعة بمراكز وقرى المحافظة طبقاً للاشتراطات التي وضعتها وزارة الزراعة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن العجلات المحسنة التي تأتي من الخارج دورتها تسمينياً 6 أشهر بفائدة 2.5% ويتم التمويل من البنك الزراعي بشروط ميسرة عائد 5% سنوياً بحد أقصى 50 رأساً مع إمكانية التأمين على الرؤوس بنسبة مخفضة لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بشرط توافر رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزارع المستفيدين لأكثر من عشرة رؤوس.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2017 في المرحلتين الأولى والثانية تم توفير 1335 رأس ماشية لعدد 49 متعاقد بنسبة فائدة 7 % وبقيمة مالية بلغت 5 مليون و218 ألف جنيه وخلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى نوفمبر 2021 تم توفير 84871 رأس ماشية لعدد 1864 عميل بنسبة فائدة 5% وبتمويل مالي وفقاً للبروتوكولات بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار المزارعين والمربين في مجال تربية الماشية، لافتاً إلى أن مراكز تجميع الألبان بنطاق المحافظة بلغت 109 مركز لتجميع وتصنيع الألبان حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لتطوير هذه المراكز 21 طلب تم تنفيذ 19 طلب معاينة من المربين وتم التعاقد مع البنك لعدد 15 طلب وتم الصرف لعدد 10 متعاقدين وتطوير مراكز تجميع الألبان الخاصة بهم.