الخميس 23 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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لايف ستايل

أبرز إطلالات 4 زوجات لرؤساء أمريكا خلال الاحتفال بعيد الميلاد (صور)

جريدة الدستور

بالتزامن مع الاحتفال بالكريسماس في أمريكا، تعرف السيدات الأوائل في أمريكا بالتألق أثناء الظهور في أيام العطلات الرسمية، ونستعرض لكم فيما يلي مجموعة من أفضل إطلالات السيدات الأوائل في موسم عيد الميلاد في الأعوام السابقة، وفقا لموقع "إنسايدر".

الرئيس جورج دبليو بوش وصورة عيد الميلاد للسيدة الأولى لورا بوش في عام 2003.


 ارتدت لورا بوش فستانًا أحمر بحزام من تصميم أرنولد سكاسي، لصورة عيد الميلاد الرسمية لعام 2003.

لورا بوش تتسلم شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض عام 2005.

و رحبت لورا بوش بشجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض لعام 2005 ، مرتدية سترة بدلة متعددة الألوان من التويد وتنورة سوداء.

لورا بوش تعرض كعكة الزنجبيل في البيت الأبيض عام 2006.


 وارتدت بدلة تان، بينما كانت تستعرض تقليد خبز الزنجبيل  في غرفة الطعام الحكومية في عام 2006.
 

جورج دبليو بوش ولورا بوش في حفل عيد الميلاد عام 2007.

 فيما ارتدت ثوبًا أحمر بطول ثلاثة أرباع الأكمام لتسجيل عرض خاص بعيد الميلاد في عام 2007.
 

لورا بوش تعرض زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض عام 2008.

بينما في عيد الميلاد الأخير في البيت الأبيض،  قدمت لورا زينة عام 2008 ببدلة التنورة الحمراء.
 

ميشيل أوباما في البيت الأبيض في عيد الميلاد عام 2009.

أما ميشيل أوباما، فقد ارتدت أحد فساتينها المميزة، بلا أكمام في عطلة عيد الميلاد في عام 2009.
 

ميشيل أوباما وباتي لابيل في إضاءة شجرة الكريسماس الوطنية عام 2014.

أثناء إضاءة شجرة الكريسماس الوطنية لعام 2014، ارتدت ميشيل معطفًا من الدانتيل الأسود مع ياقة مدورة حمراء، كما كانت ترتدي قفازات سوداء.

عائلة أوباما في حفل عيد الميلاد عام 2014.

ارتدت فستانًا آخر بلا أكمام في عام 2014، هذه المرة باللونين الأسود والذهبي، وانضم إليها الرئيس باراك أوباما وابنتيهما ساشا وماليا، على خشبة المسرح في حفل عيد الميلاد.

ميشيل أوباما وملكة جمال Piggy قرأتا كتابًا في National Christmas Tree Lighting في عام 2015.

ارتدت سترة باللون الكحلي، لإضاءة شجرة الكريسماس لعام 2015.

ميشيل أوباما مع زوار البيت الأبيض في عيد الميلاد عام 2016.

و رحبت السيدة أوباما بعائلات عسكرية في البيت الأبيض لعيد الميلاد مرتديًة فستانًا أزرق اللون في عام 2016.

ميلانيا ترامب تظهر زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض عام 2017.

في أول عيد كريسماس لترامب في البيت الأبيض، ارتدت ميلانيا فستانًا أبيض من ديور بأكمام جرس.
 

دونالد ترامب وميلانيا ترامب في إضاءة شجرة الكريسماس الوطنية في عام 2017.

وفي نفس العام  كانت ترتدي معطفًا أحمر من التويد من شانيل لإضاءة شجرة الكريسماس الوطنية.
 

دونالد ترامب وميلانيا ترامب يستقبلان شجرة عيد الميلاد الوطنية في عام 2018.

في عام 2018  حصلت على شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض في معطف أحمر كاروهات.
 

ميلانيا ترامب تتسلم شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض في عام 2020.

في عيد الميلاد الأخير لترامب في البيت الأبيض ، ارتدت ميلانيا  معطفًا باللونين الأسود والأبيض، وعرضت زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض لعام 2020 في قميص ذهبي من Dries Van Noten ونسقته مع تنورة سوداء.


 

ميلانيا ترامب تعرض زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض

 أما السيدة الأولى الحالية لأمريكا الدكتورة جيل بايدن، فد رحبت بشجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض لعام 2021 في معطف أرجواني فوق فستان كريمي.

جيل بايدن في البيت الأبيض في عيد الميلاد.


وارتدت فستانًا زهريًا أخضر في حفل استقبال شكر المتطوعين الذين ساعدوا في تزيين البيت الأبيض لعيد الميلاد. 

جو بايدن وجيل بايدن في إضاءة شجرة الكريسماس الوطنية في عام 2021.

 

وفي أول إضاءة وطنية لشجرة الكريسماس لها بصفتها السيدة الأولى ، كانت ترتدي معطفاً أحمر بحزام، وقامت بإقران المعطف بوشاح أسود وقفازات سوداء.

لورا بوش أمريكا الكريسماس ميشيل أوباما ميلانيا ترامب جيل بايدن

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