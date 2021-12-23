أبرز إطلالات 4 زوجات لرؤساء أمريكا خلال الاحتفال بعيد الميلاد (صور)

بالتزامن مع الاحتفال بالكريسماس في أمريكا، تعرف السيدات الأوائل في أمريكا بالتألق أثناء الظهور في أيام العطلات الرسمية، ونستعرض لكم فيما يلي مجموعة من أفضل إطلالات السيدات الأوائل في موسم عيد الميلاد في الأعوام السابقة، وفقا لموقع "إنسايدر".



ارتدت لورا بوش فستانًا أحمر بحزام من تصميم أرنولد سكاسي، لصورة عيد الميلاد الرسمية لعام 2003.

و رحبت لورا بوش بشجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض لعام 2005 ، مرتدية سترة بدلة متعددة الألوان من التويد وتنورة سوداء.



وارتدت بدلة تان، بينما كانت تستعرض تقليد خبز الزنجبيل في غرفة الطعام الحكومية في عام 2006.



فيما ارتدت ثوبًا أحمر بطول ثلاثة أرباع الأكمام لتسجيل عرض خاص بعيد الميلاد في عام 2007.



بينما في عيد الميلاد الأخير في البيت الأبيض، قدمت لورا زينة عام 2008 ببدلة التنورة الحمراء.



أما ميشيل أوباما، فقد ارتدت أحد فساتينها المميزة، بلا أكمام في عطلة عيد الميلاد في عام 2009.



أثناء إضاءة شجرة الكريسماس الوطنية لعام 2014، ارتدت ميشيل معطفًا من الدانتيل الأسود مع ياقة مدورة حمراء، كما كانت ترتدي قفازات سوداء.

ارتدت فستانًا آخر بلا أكمام في عام 2014، هذه المرة باللونين الأسود والذهبي، وانضم إليها الرئيس باراك أوباما وابنتيهما ساشا وماليا، على خشبة المسرح في حفل عيد الميلاد.

ارتدت سترة باللون الكحلي، لإضاءة شجرة الكريسماس لعام 2015.

و رحبت السيدة أوباما بعائلات عسكرية في البيت الأبيض لعيد الميلاد مرتديًة فستانًا أزرق اللون في عام 2016.

في أول عيد كريسماس لترامب في البيت الأبيض، ارتدت ميلانيا فستانًا أبيض من ديور بأكمام جرس.



وفي نفس العام كانت ترتدي معطفًا أحمر من التويد من شانيل لإضاءة شجرة الكريسماس الوطنية.



في عام 2018 حصلت على شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض في معطف أحمر كاروهات.



في عيد الميلاد الأخير لترامب في البيت الأبيض ، ارتدت ميلانيا معطفًا باللونين الأسود والأبيض، وعرضت زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض لعام 2020 في قميص ذهبي من Dries Van Noten ونسقته مع تنورة سوداء.





أما السيدة الأولى الحالية لأمريكا الدكتورة جيل بايدن، فد رحبت بشجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض لعام 2021 في معطف أرجواني فوق فستان كريمي.



وارتدت فستانًا زهريًا أخضر في حفل استقبال شكر المتطوعين الذين ساعدوا في تزيين البيت الأبيض لعيد الميلاد.

وفي أول إضاءة وطنية لشجرة الكريسماس لها بصفتها السيدة الأولى ، كانت ترتدي معطفاً أحمر بحزام، وقامت بإقران المعطف بوشاح أسود وقفازات سوداء.