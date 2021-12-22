مصحف وكعبة مرصعة بالذهب.. آخر هدايا المعالج أحمد جبر قبل ضبطه

نشر المعالج الروحانى الشهير أحمد جبر، مؤسس حملات تنظيف المقابر، والذى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة، على صفحته الشخصية، صورًا لمجسم كعبة مرصعة بالذهب، ومصحف مكتوب بماء الذهب، كهدية تحصل عليها قبل أيام قليلة من القبض عليه.

وفي منشور آخر نشر المتهم على صفحته الشخصية صورة لمجسم كتب عليه “مش مرتاحلك يا 2022”، معبرًا عن قلقه من دخول العام الجديد، وذلك قبل حوالي 4 أيام من القبض عليه.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، القبض على “أحمد جبر”، المعالج الروحاني المعروف على وسائل التواصل الإجتماعى، ابن محافظة الشرقية، وسط حملة للقبض على أصحاب النشاط المشابه بعدد من محافظات الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت ضبط “أحمد عطية سليمان السيد”، وشهرته الدكتور “أحمد جبر”، مالك مؤسسة للاستيراد والتوكيلات التجارية "مقيم بمركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية، و تبين أن له معلومات جنائية سابقة، بتهمة ممارسة الدجل والشعوذة، وبحوزته (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط، ومبالغ مالية ما بين عملات أجنبية ومحلية" من متحصلات نشاطه.

ماء وبيانات عدد من الأشخاص – مقاطع فيديو مصورة لطرق العلاج – مقاطع فيديو لنشاط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.