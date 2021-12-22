الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

للأمهات.. 24 علامة توضح معاناة طفلك من صعوبة التعلم والإصابة بالتوحد

التوحد
التوحد

تصدرت حكاية «حلم حياتى» من مسلسل «إلا أنا» محركات البحث على جوجل.

وتبحث العديد من الأمهات حاليًا عن كيفية اكتشاف إذا كان طفلك يعانى من صعوبات التعلم وعلى وشك الإصابة بالتوحد أم لا، وقدم الجروب الرسمي لأولياء أمور طلاب التوحد عدة علامات لمعرفة إذا كان طفلك يعانى من صعوبات التعلم ويحتاج إلى جلسات علاج للتواصل وهى كالتالى:

1-الهروب أثناء الدرس وكتابة الواجبات.

2-كتابة الحروف بالمقلوب.

3-كتابة الارقام بالمقلوب.

4- الحفظ بالترتيب.

5-الكتابة من الشمال لليمين.

6-كتابة جزء من الكلمة فى سطر والجزء الثانى فى سطر آخر .

7-حفظ شكل الكلمة.

8- صعوبة التفريق بين الحروف المتشابهة ( ج ح خ ) .

9-الخلط أثناء الإملاء بين الحروف المتشابهة سمعياً ( ذ ظ ) ( ق ك ) ( د ت ) .

10-الميل الى حل الاسئلة البسيطة ( صح او خطأ )، الاختياري، التوصيل والبعد عن الأسئلة المقالية .

11-التحدث أثناء الدرس فى موضوعات أخرى .

12-نطق الكلمة سريعا كلمة أخرى مثل: كتب تنطق كتاب.

13-انخفاض فى الانتباه للمهمة المطلوبة .

14-عدم القدرة على متابعة التعليمات والإرشادات خاصة اذا كانت أكثر من أمر .

15- إبدال مواقع الحروف و عدم القدرة على إدراك هذا الإبدال كأن يقرأ كلمة سيارة – رياسة وهكذا .

16-اضطراب الإدراك البصري و فقدانه القدرة على التمييز بين الأرقام فقد يقرأ 1984 مثلا 1948 .

17-صعوبة فى التنسيق الحسي والحركى أى عدم قدرته على ربط ما يراه بعينيه وما يؤديه من عمل .

18-صعوبة فى النقل من الكتاب أو السبورة .

19-بطىء فى النقل و الانتهاء من المهام المكلف بها .

20-صعوبة فى إدراك  العلاقات بين الأشياء .

21-صعوبة فى إدراك الاتجاهات والأماكن ( يمين – يسار ) .

22-صعوبة فى إدراك العلاقات المكانية .

23-صعوبة فى إدراك العلاقات الزمانية .

24-المعاناة من الإحساس بالفشل نتيجة ردود الفعل المحيطة على صعوبة تعلمه.

 

جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنانة مايان السيد، وتحكى تفاصيل مرض التوحد وكيف يعانى مريض التوحد فى المدرسة والجامعة والعمل والحياة وأزمة التواصل مع الآخرين، وتصدرت أيضًا الفنانة مايان السيد محركات البحث عن دورها الذي تلقت عليه إشادات واسعة عبر السوشيال ميديا.

مسلسل يعاني محركات البحث أولياء أمور مرض التوحد مايان السيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

أجواء مشمسة مع استمرار هطول الأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى: مفيش بطاقة تموين تانى لأكثر من فردين

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

شبورة وأمطار وصقيع على هذه المناطق.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

الرئيس السيسي يفتتح 4 مستشفيات بـ937 مليون جنيه في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

محمد نصر

حيوانات الجيزة تستغيث

وجيه أمين عبدالعزيز

اترك هاتفك خارج غرفة نومك!

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

وزارة الخارجية تحتفل بمرور 75 عامًا على التعاون مع منظمة اليونيسيف (صور)

منسق الأمم المتحدة للسلام يحذر من تقويض الحل السلمى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما