للأمهات.. 24 علامة توضح معاناة طفلك من صعوبة التعلم والإصابة بالتوحد

تصدرت حكاية «حلم حياتى» من مسلسل «إلا أنا» محركات البحث على جوجل.

وتبحث العديد من الأمهات حاليًا عن كيفية اكتشاف إذا كان طفلك يعانى من صعوبات التعلم وعلى وشك الإصابة بالتوحد أم لا، وقدم الجروب الرسمي لأولياء أمور طلاب التوحد عدة علامات لمعرفة إذا كان طفلك يعانى من صعوبات التعلم ويحتاج إلى جلسات علاج للتواصل وهى كالتالى:

1-الهروب أثناء الدرس وكتابة الواجبات.

2-كتابة الحروف بالمقلوب.

3-كتابة الارقام بالمقلوب.

4- الحفظ بالترتيب.

5-الكتابة من الشمال لليمين.

6-كتابة جزء من الكلمة فى سطر والجزء الثانى فى سطر آخر .

7-حفظ شكل الكلمة.

8- صعوبة التفريق بين الحروف المتشابهة ( ج ح خ ) .

9-الخلط أثناء الإملاء بين الحروف المتشابهة سمعياً ( ذ ظ ) ( ق ك ) ( د ت ) .

10-الميل الى حل الاسئلة البسيطة ( صح او خطأ )، الاختياري، التوصيل والبعد عن الأسئلة المقالية .

11-التحدث أثناء الدرس فى موضوعات أخرى .

12-نطق الكلمة سريعا كلمة أخرى مثل: كتب تنطق كتاب.

13-انخفاض فى الانتباه للمهمة المطلوبة .

14-عدم القدرة على متابعة التعليمات والإرشادات خاصة اذا كانت أكثر من أمر .

15- إبدال مواقع الحروف و عدم القدرة على إدراك هذا الإبدال كأن يقرأ كلمة سيارة – رياسة وهكذا .

16-اضطراب الإدراك البصري و فقدانه القدرة على التمييز بين الأرقام فقد يقرأ 1984 مثلا 1948 .

17-صعوبة فى التنسيق الحسي والحركى أى عدم قدرته على ربط ما يراه بعينيه وما يؤديه من عمل .

18-صعوبة فى النقل من الكتاب أو السبورة .

19-بطىء فى النقل و الانتهاء من المهام المكلف بها .

20-صعوبة فى إدراك العلاقات بين الأشياء .

21-صعوبة فى إدراك الاتجاهات والأماكن ( يمين – يسار ) .

22-صعوبة فى إدراك العلاقات المكانية .

23-صعوبة فى إدراك العلاقات الزمانية .

24-المعاناة من الإحساس بالفشل نتيجة ردود الفعل المحيطة على صعوبة تعلمه.

جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنانة مايان السيد، وتحكى تفاصيل مرض التوحد وكيف يعانى مريض التوحد فى المدرسة والجامعة والعمل والحياة وأزمة التواصل مع الآخرين، وتصدرت أيضًا الفنانة مايان السيد محركات البحث عن دورها الذي تلقت عليه إشادات واسعة عبر السوشيال ميديا.