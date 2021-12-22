الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: المرأة تقود التنمية في «حياة كريمة» بنسبة مشاركة 58%

د / دينا أحمد إسماعيل
د / دينا أحمد إسماعيل

وصفت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، ارتفاع نسبة نصيب مشاركة المرأة من قروض جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر فى حياة كريمة إلى 58%، بأنه إنجاز كبير وتاريخى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعربت إسماعيل، في بيان، عن ثقتها التامة في قدرة المرأة المصرية على قيادة مشروعات التنمية الاقتصادية داخل القرى والريف المصرى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية التاريخية "حياة كريمة" والتي يستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن مصرى يقطنون الريف والقرى المصرية مشيدة باهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية ووضعها على رأس الأولويات وفى مقدمة المستفيدين من كافة المشروعات والتدخلات، وعن مشروع حياة كريمة جاءت على رأس المستفيدين من المشروع القومى حياة كريمة، بحيث عملت الدولة على استفادتها من كافة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري.

وأكدت إسماعيل الأهمية القصوى لنشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر داخل جميع القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية تنفيذاً التكليفات الرئاسية، مؤكدة أن الشباب المصرى والمرأة المصرية قادرون جنباً إلى جنب من خلال تملكهم وادارتهم لهذه المشروعات لتحويل الريف والقرى المصرية الى وحدات اقتصادية واستثمارية منتجة وخلق الملايين من فرص العمالة الحقيقية ليتم القضاء على أزمة البطالة التى انتشرت داخل الريف والقرى بمصر.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلت المرأة على قائمة المستفيدين من مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال توفير الخدمات الصحية اللائقة ووحدات الرعاية الأساسية والسكن اللائق، وتشجيعها على الانضمام لسوق العمل من خلال توفير حضانات الطفولة المبكرة، من خلال إنشاء 3000 حضانة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل، كما نجد أن نصيب النساء من برامج التدريب المهني المنتهي بالتشغيل يصل إلى 80%، وقروض جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر يصل إلى 58%.

الدكتورة دينا أحمد إسماعيل مجلس النواب المرأة قروض جمعيات حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي

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