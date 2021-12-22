الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماشي عكس الاتجاه.. سيارة تتسبب فى وفاة شخص وإصابة آخرين بالخليفة

اسعاف
اسعاف

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فى كشف ملابسات واقعة تصادم سيارتين بمنطقة الخليفة بالقاهرة ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدي السيارتان.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة ، بوقوع مصادمة بين سيارتين نتج عنها وفاة أحد الأشخاص ، وإصابة آخرين.

وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المصادمة ، وتبين أنها بين قائد "ميكروباص به تلفيات " فر هارباً وبصحبته شخصان "أحدهما توفى متأثراً بإصابته" سيدتان جميعهم بهم إصابات وكدمات متفرقة بالجسم .

تم نقلهم لإحدى المستشفيات لعلاجهم ، وبين أحد الأشخاص "قائد سيارة بها تلفيات" فر هارباً تاركاً السيارة بمحل الواقعة.

وبالفحص تبين أنه حال سير قائد السيارة الأجرة "طرف أول" بالسيارة قيادته بمحل البلاغ فوجئ بالطرف الثانى حال سيره بالسيارة قيادته عكس الاتجاه ، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة الطرف الأول وانقلابها ووفاة أحد الأشخاص " طرف أول" متأثراً بإصابته وحدوث إصابة مستقلى السيارة من "الطرف الأول" بينما لاذ قائدى السيارتان بالفرار.

وأمكن تحديد وضبط قائد السيارة الأجرة "طرف أول" ، وتبين أن السيارة الأخرى " قيادة الطرف الثاني" مقيدة باسم أحد الأشخاص.

وباستدعائه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله طلب منه سايس "محدد" مفاتيح السيارة ملكه للتوجه للشقة سكنه للاطمئنان على نجلته وأن السيارة كانت حيازة الأخير وقت وقوع الحادث ، وأمكن ضبطه . 

وبمواجهة قائدى السيارتين بالتحريات أقرا بهروبهما خشية مسائلتهما قانونياً وتبين عدم حمل المتهم الثانى ثمة تراخيص ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الخليفة ملابسات واقعة تصادم سيارتين قائدي السيارتان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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