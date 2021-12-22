الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: الزيادة المرعبة بمعدلات المواليد خطر كبير على الاقتصاد

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

أكد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، خطورة آخر إحصائية عن معدلات النمو السكانى والتى كشف فيها الجهاز المركزى  للتعبئة العامة والإحصاء، من أن 254 طفلا يولدون فى الساعة بمعدل 4 مواليد جدد لكل دقيقة في مصر، ووفقا لهذه الإحصائية فإن معدل الزيادة البشرية وفقا لعدد المواليد يتضح أنه فى زيادة مرعبة معتبرا ذلك الأمر بأنه يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطنى والاستمرار فى النجاحات الكبيرة التى حققتها مسيرة الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وقال المير، في بيان له أصدره اليوم، لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات والقرارات غير التقليدية من الحكومة وجميع المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها كل من مجلسى النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدنى لمواجهة غول الزيادة السكانية الرهيبة فى مصر، مشيراً إلى خطورة الإحصائية التى كشفت عن أن هناك طفلاً يولد فى مصر كل 15 ثانية و4 أطفال كل دقيقة و254 طفلا كل ساعة و6096 طفلا كل يوم و42672 طفلا كل أسبوع و182880 طفلا كل شهر و2225040 طفلا كل سنة.

وتساءل المهندس حسن المير: “إلى متى نضع رؤوسنا فى الرمال ولا نتخذ اى إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة التى استمرت فى مصر لسنوات طويلة مؤكداً أن كل ماتم من دراسات وتوعية بخطورة هذه المشكلة لم يأت بأي نتائج إيجابية لإيجاد حلول حقيقية وجذرية لها، مطالباً بسرعة التدخل الحكومى ومن جميع المؤسسات بالدولة لمواجهة هذه الأزمة قبل فوات الأوان”.

وفي وقت سابق أمس، قال خالد ماهر، رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، أن آخر إحصائية كشفت أن عدد سكان البلاد يزيد بمعدل مولود جديد كل 15 ثانية.

وحسب الإحصائية، فإن 4 أطفال يولدون كل دقيقة، و254 طفلا كل ساعة، و6096 طفلا كل يوم، و42672 طفلا كل أسبوع، و182880 طفلا كل شهر، و2225040 طفلا كل سنة.

وأضاف ماهر أن نسبة المرأة المعيلة في مصر وصلت إلى 18.2%، وهناك مرأة معيلة تتمركز فى الريف والوجه القبلى بنسبة 25.6%، وفي الوجه البحري تصل النسبة إلى 29%، لافتًا إلى أن إنفاق الأسرة على المسكن وصل إلى نسبة 19.2%، لافتا إلى أن أنفاق الأسرة على الطعام والشراب وصل إلى 31.1%. 

مصر التدخل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مولود جديد الاقتصادي المصري النمو السكاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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