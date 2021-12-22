وزير الإسكان: 9% فقط نصيب الصعيد من الاستثمارات التنموية قبل 2014

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه في ظل تواجدنا اليوم في محافظة أسيوط، يجب أن ننظر إلى ما كان عليه الوضع قبل 2014، حتى يمكن طرح التحليلات والرؤى من منظور تنموي للصعيد قبل 2014 ومحدودية خطط التنمية في الصعيد بصورة كبيرة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار خلال كلمته في افتتاحية فعاليات أسبوع الصعيد الذي بدأ اليوم بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي أن القضايا التنموية الرئيسية شهدت محدودية بالاستثمار قبل 2014، 9% فقط من الاستثمارات كانت توجه للصعيد بسبب عدم وجود حوافز.

وتابع الجزار أن الانعزال أيضا من ضمن القضايا التي كان يعيشها الصعيد ما قبل 2014، وكان المواطن يعاني من عملية الانتقال من شرق النيل لغرب النيل، والتي كانت تجبره على عدم الانتقال لأنه لا يتحمل مسافة 100 كيلو متر حتى يتمكن من الانتقال، أيضا عدم سهولة وصول المواطن الصعيدي للمناطق التي توجد بها فرص عمل.

وشرح الجزار أن ارتفاع الكثافة السكانية وارتفاع معدلات الزحف العمراني أيضا من ضمن القضايا، ومتوسط تغطية الصرف كانت 22% بخلاف الخدمة السيئة، والخلل في النسق العمراني بالصعيد أيضا نسبة الحضر في مصر 45% والباقي ريف، والحضر والمدن هما قوة النمو الاقتصادي التي تحرك المعدلات وعندما نجد أن نسبة الحضر في الصعيد لا تتجاوز 25% والباقي يعيشون حياة ريفية اذا هنا خلل وهو ما يعنيه دولة رئيس الوزراء بقضية الخلل الديموغرافي في عملية التوزيع.

وأضاف: عندما تحدثنا عن مخطط الاستيراتيجي القومي لتنمية مصر تحدثنا عن إضافة 6 مدن جديدة في صعيد مصر يستوعبوا 6 ملايين مصر حتى يكون لدينا وعاء للتنمية هناك، والرقعة الزراعية كانت تتناقص هناك وعندما نحسب معدلات سنجد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغيرهم، وكان لا بد من استيعاب الزيادة السكانية، وهي رؤية الدولة في إنشاء التجمعات العمرانية الجديدة.