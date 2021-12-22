مجلة إيطالية ترشح شرم الشيخ وجهة سياحية لقضاء «الكريسماس»

رشحت مجلة "لاتيتيود لايف" الإيطالية، ذائعة الصيت، مدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية لقضاء إجازة نهاية العام الحالي وبدء العام الجديد، رغم توقعات باكتمال الحجوزات في جميع فنادق المدينة الساحرة.

ولفتت المجلة، إلى أن شرم الشيخ تعد مدينة رائعة الجمال، حيث تقع شرم الشيخ على الساحل الشرقي للطرف الجنوبي من سيناء، وبها أجمل الشعاب المرجانية في العالم، فضلاً عن مواقع الغوص والغطس الشهيرة، لاسيما وهي تتميز بالمياه الشفافة التي لا تتجمد على الإطلاق.

وأشارت إلى أن مدينة شرم الشيخ لطالما كانت وجهة مفضلة للإيطاليين من أي طبقة اجتماعية.

هذا فيما وضعت صحيفة "مترو البريطانية" مصر ضمن قائمة الوجهات السياحية الأكثر شعبية عام 2022.

وتابعت الصحيفة: “لقد تغيرت صناعة السياحة على مدار العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، ولكن الآن بات الناس يبحثون عن أماكن لقضاء العطلات”.

وواصلت الصحيفة: “من المتوقع أن تكون مصر العام المقبل وجهة سياحية شعبية للكثيرين حول العالم، لاسيما مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيعرض عددًا من كنوز الملك الصبي توت عنخ آمون، تزامنًا مع مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد المكتشف هوارد كارتر”.

وأكمل: “لقد ساهم إطلاق الفيلم المأخوذ عن رواية للكاتبة الشهيرة أجاثا كريستي الموت على ضفاف النيل، وللممثل كينيث براناج، في زيادة شعبية الرحلات النيلية في مصر”.