الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحري عن مشعوذ يوهم المواطنين بفك السحر والأعمال السفلية بسوهاج

دجال
دجال

قررت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، طلب تحريات المباحث في واقعة ضبط صاحب مركز حجامة؛ لعمله بمجال الدجل والشعوذة، والنصب على المواطنين بزعم قدرته على فك السحر والأعمال السفلية التي أوهم بعض أهالي مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بالإصابة بها وضرورة فك تلك الأعمال السفلية لاستكمال حياتهم وذلك بهدف النصب والحصول على أموالهم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا، من وحدة مباحث الأموال العامة يفيد بورود معلومات بقيام صاحب مركز حجامة مقيم دائرة مركز البلينا جنوب المحافظة، بممارسة نشاط واسع في مجال الدجل والسحر والشعوذة مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين.

وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وأن المتهم يُدعى "حمادة. ر" - 46 عامًا - يعمل مشرف نشاط بإحدى المدارس - ومقيم بدائرة مركز البلينا”، ويتخذ من مركز الحجامة الذي يديره مسرحًا لارتكاب نشاطه الإجرامي، وتبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي نصب واحتساب بدائرة المديرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، تم استهداف المتهم المذكور وتم ضبطه داخل مركز الحجامة الخاص به، بحوزته عدد من الكتب الخاصة بأعمال السحر والدجل والشعوذة وفك أعمال السحر، ودفتر مدون به كلمات وطلاسم.

ووصفات لعمل السحر والدجل وفك الأعمال، وعدد 2 هاتف محمول يحتوي أحدهما على رسائل بينه وبين عدد من عملائه، وكمية من الماء وحبة البركة وبعض نباتات تستخدم في أعمال السحر، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة العامة في سوهاج صاحب مركز حجامة فك السحر مركز البلينا مبالغ مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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