الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقيب المهندسين السابق: خطة مصر 2030 طموحة وتضع تغير المناخ في حسابها

طارق النبراوي
طارق النبراوي

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، أن خطة مصر 2030، هي خطة طموحة للغاية وما يتم من إنجازات في العمران في مصر، الجميع يشهد له ويلمسه.

وأضاف النبراوي في تصريحات له: «تغير المناخ قضية عالمية ومصر تشارك في مؤتمر انجلترا، وخطة مصر تضع في حسابها قضية تغير المناخ وتهتم بها بشكل كبير».

وأضاف: «أوجه التحية للخبراء والعلماء الذين شاركوا في وضع خطة 2030، وكنت اتمنى ان تكون نقابة المهندسين مشاركة في إعداد ملف مواجهة التغيرات المناخية وخطة مصر 2030، لأنها تمتلك الخبرات في هذا الأمر».

وأشار إلى أن المدن الجديدة تراعي خطة مواجهة التغيير المناخي، وتعمل على تقليل استهلاك المواد الضارة بالبيئة، ضمن خطة متكاملة في هذا الشأن.

كان زار المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، أمس الثلاثاء، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لتهنئته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد النبراوي، أن الدولة المصرية تنعم بتآخي المسلمين والأقباط، وقد فسدت أي محاولات للتفرقة بين شقي الأمة، مؤكدا دور الوحدة الوطنية في الحفاظ على صلابة المجتمع المصري وتجاوزه العديد من المحن.

وأشار: جرت محاولات عدة من أعداء الوطن لخلق صدع في علاقة المسلمين بالاقباط في مصر، لأن الجميع يعلم أن أحداث شرخ في العلاقة بينهما سوف يكون العامل الأكبر الايقاع بنا في فتن وصراعات، ولكن تم إفساد جميع هذه المحاولات بفضل فطنة وترابط الشعب المصري.

ووجه النبراوي، الشكر للأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، على حفاوة الاستقبال، مؤكدا دور الكنائس المصرية في دعم روح التعاون والاخوة والوحدة الوطنية بين شقي الأمة المصرية.

الانتخابات نقابة المهندسين المركز الثقافي المهندسين 2030 المحافظات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

«تطوير التعليم بالوزراء» يكشف حقيقة المعلومات المتداولة بشأن مجمع الأميرية

حبس المتهم بإنشاء كيان وهمي لتسفير المواطنين للخارج

«الصحة النفسية»: دورة تدريبية لمقدمى خدمات الرعاية الصحية بالأقصر

أجواء مشمسة مع استمرار هطول الأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

«مياه أسيوط» تطلق مبادرة لتنظيف خزانات المياه الأهلية

6 خطوات حوّلت سارة بلاكلى إلى أصغر مليارديرة فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إلياس

متى تقول لا.. فتصبح حياتك أفضل!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن هم أكثر من 60 عاما

مسؤول فلسطيني يحذر من تحويل بؤرة استيطانية مخلاة إلى معسكر لجيش الاحتلال

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» فى إسرائيل