نقيب المهندسين السابق: خطة مصر 2030 طموحة وتضع تغير المناخ في حسابها

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، أن خطة مصر 2030، هي خطة طموحة للغاية وما يتم من إنجازات في العمران في مصر، الجميع يشهد له ويلمسه.

وأضاف النبراوي في تصريحات له: «تغير المناخ قضية عالمية ومصر تشارك في مؤتمر انجلترا، وخطة مصر تضع في حسابها قضية تغير المناخ وتهتم بها بشكل كبير».

وأضاف: «أوجه التحية للخبراء والعلماء الذين شاركوا في وضع خطة 2030، وكنت اتمنى ان تكون نقابة المهندسين مشاركة في إعداد ملف مواجهة التغيرات المناخية وخطة مصر 2030، لأنها تمتلك الخبرات في هذا الأمر».

وأشار إلى أن المدن الجديدة تراعي خطة مواجهة التغيير المناخي، وتعمل على تقليل استهلاك المواد الضارة بالبيئة، ضمن خطة متكاملة في هذا الشأن.

كان زار المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، أمس الثلاثاء، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لتهنئته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد النبراوي، أن الدولة المصرية تنعم بتآخي المسلمين والأقباط، وقد فسدت أي محاولات للتفرقة بين شقي الأمة، مؤكدا دور الوحدة الوطنية في الحفاظ على صلابة المجتمع المصري وتجاوزه العديد من المحن.

وأشار: جرت محاولات عدة من أعداء الوطن لخلق صدع في علاقة المسلمين بالاقباط في مصر، لأن الجميع يعلم أن أحداث شرخ في العلاقة بينهما سوف يكون العامل الأكبر الايقاع بنا في فتن وصراعات، ولكن تم إفساد جميع هذه المحاولات بفضل فطنة وترابط الشعب المصري.

ووجه النبراوي، الشكر للأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، على حفاوة الاستقبال، مؤكدا دور الكنائس المصرية في دعم روح التعاون والاخوة والوحدة الوطنية بين شقي الأمة المصرية.