الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التحالف»: اعتراض «مسيّرة» في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية

الأجواء اليمنية
الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو السعودية.

وقال التحالف -في بيان- "سنقصف مصادر التهديد في الساعات القادمة"، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقًا.

وكان التحالف أعلن، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف باليمن خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف مقتل 250 عنصرًا حوثيًا، وتدمير 29 آلية للحوثيين في مأرب والجوف عبر 40 استهدافًا خلال 24 ساعة.

وفي وقت سابق، شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية استهدفت آليات ومواقع للمليشيات الحوثية غرب تعز اليمنية.

عدن الأجواء اليمنية تحالف دعم الشرعية يعترض طائرة مسيرة السعودية اليمن

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