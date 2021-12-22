الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أجواء مشمسة مع استمرار هطول الأمطار.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان بحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 حتى يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء في البيان أن هناك استمرار هطول الأمطار على سواحل البحر المتوسط، والهطول يواصل تركيزه على الإسكندرية لليوم التاسع على التوالي مع سقوط أمطار عشوائية على بعض مناطق الدلتا.

مع استمرار موجة الانخفاض شديدة البرودة، وتزداد فرص الأمطار بشكل عام على خط سواحل البحر المتوسط بالكامل من محافظة مطروح وحتى مدينة العريش ويكون الهطول بشكل عشوائي غير محدد أماكن بعينها.

وأشارت الهيئة في بيانها إن درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع الطفيف بحوالي درجة أو درجتين، لذلك تكون محسوسة أكثر تحت أشعة الشمس والشعور بالطقس الشتوي الدافئ، بينما تكون الأجواء شبه باردة في ظل النهار، وتشتد برودة الطقس بشكل سريع مجرد غروب الشمس لتكون الأجواء شديدة البرودة على كل الأنحاء وحركة الرياح تكون هادئة إلى نشطة قليلًا.

أما عن درجات الحرارة فهي كالتالي:

طقس الأربعاء 22 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 14 والصغرى 7.
الوجه البحري: العظمى 13 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 11 والصغرى 6.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 13 والصغرى 7.
شمال الصعيد: العظمى 11 والصغرى 3.
جنوب الصعيد: العظمى 11 والصغرى 3.

طقس الخميس 22 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 14 والصغرى 9.
الوجه البحري: العظمى 13 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 13 والصغرى 3.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 12 والصغرى 11.
شمال الصعيد: العظمى 11 والصغرى 8.
جنوب الصعيد: العظمى 11 والصغرى 8.

طقس الجمعة 24 ديسمبر 2021:
القاهرة الكبرى: العظمى 15 والصغرى 9.
الوجه البحري: العظمى 14 والصغرى 8.
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 14 والصغرى 9.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 9.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 15 والصغرى 7.
شمال الصعيد: العظمى 16 والصغرى 10.
جنوب الصعيد: العظمى 16 والصغرى 10.

ارصاد الطقس الحرارة الإسكندرية سيناء الشمس العريش درجات الحرارة البحر المتوسط حالة الطقس الوجه البحري

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