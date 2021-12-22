الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تأجيل إطلاق تلسكوب «جيمس ويب» الفضائى مجددا لسوء الأحوال الجوية

تلسكوب جيمس ويب
تلسكوب جيمس ويب

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)  إن إطلاق تلسكوب "جيمس و يب" تأجل مرة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية.


ويعنى التأجيل الأحدث في سلسلة التأجيلات أنه من غير المتوقع أن ينطلق صاروخ "أريان 5" الذي سوف يحمل التلسكوب من ميناء كورو الفضائي فى جوايانا الفرنسية حتى يوم السبت بعد يوم واحد من الموعد المقرر .
 

و التلسكوب هو مشروع مشترك بين و كالات الفضاء في أوروبا و الولايات المتحدة و كندا.
 

وكان من المقرر إطلاق التلسكوب في أكتوبر .2018 ويخطط العلماء لاستخدام التلسكوب لمعرفة المزيد عن بدايات الكون.
 

و من المقرر أن يطير التلسكوب مسافة 1.5 مليون كيلومتر إلى الفضاء. و سوف يستغرق الوصول إلى هناك حوالي أربعة أسابيع.
 

و جيمس ويب هو خليفة التلسكوب هابل الذي يستخدم منذ أكثر من 30 عاما.

و علي صعيد اخر ،قدمت إدارة الطيران و الفضاء الأمريكية (ناسا) أربع نساء وستة رجال  جرى اختيارهم لتدريبهم كرواد فضاء من اجل المهام المستقبلية.
 

و قدم مدير ناسا، بيل نيلسون، الأعضاء الجدد في حدث أقيم في إلينجتون فيلد بالقرب من مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة ناسا في هيوستن.
 

و ذكر بيان لناسا أنه تم اختيار المرشحين العشرة الجدد من بين أكثر من 12 ألف متقدم .
 

و قال نيلسون: "نرحب اليوم بعشرة مستكشفين جدد".
 

و يتراوح عمر المتقدمين العشرة بين 32 و45 عاما و ينحدرون من مناطق مختلفة كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية .
 

و سوف يبدأ المتدربون فترة تدريب تستمر عامين اعتبارا من يناير المقبل .
 

و بإضافة هؤلاء الأعضاء العشرة، تكون ناسا قد اختارت حتى الآن 360 رائد فضاء منذ أن بدأت القيام بذلك في عام 1959.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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