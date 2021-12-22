الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا توقع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لإنتاج الكهرباء من حقل غازى

حقل غازي لإنتاج الكهرباء
حقل غازي لإنتاج الكهرباء

 وقعت موريتانيا وشركة "نيو فورتريس أنرجي" الأمريكية مذكرة تفاهم لتطوير حقل غازي لإنتاج الكهرباء، وهو حقل يقع على بعد 60 كلم من العاصمة (نواكشوط)، وتقدر إمكاناته بـ 1.2 تريليون قدم مكعب، وستخصص كميات منها لإنتاج الكهرباء، وفقا لخطة تحويل الغاز إلى طاقة.


وذكرت وزارة الطاقة الموريتانية - في بيان  أن وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام محمد صالح وقع، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع "وس أدنس" الرئيس التنفيذي لشركة (نيو فورتريس انرجي)، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الغاز الساحلي (باندا)؛ لإنتاج الكهرباء.


وأضافت أن المذكرة تهدف إلى إطلاق دراسات الجدوى الفنية والتجارية اللازمة لتطوير الحقل وبناء محطة الطاقة الجديدة، وكذلك المفاوضات التجارية للتوصل للإطار التعاقدي للمشروع.


كما يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الرؤية الاستراتيجية لقطاع البترول والمعادن والطاقة، في مجال الطاقة، لاسيما الجهود الحكومية الهادفة إلى زيادة قدرات إنتاج الكهرباء و تسهيل ولوج المواطنين إلى طاقة ميسورة التكلفة ونظيفة وذات موثوقية جيدة.


ويهدف مشروع تطوير حقل "باندا" بحلول عام 2024، إلى تزويد محطة الطاقة المزدوجة بقدرة 180 ميجاوات بالغاز، وإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء ذات دورة مركبة بقدرة 120 ميجاوات.

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