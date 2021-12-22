رغم البهاق والتوحد.. حمدى يتحدى الإعاقة بعمل ديكورات الكريسماس

لم يمنعه التوحد من الاحتفال بالكريسماس فقرر الشاب الثلاثيني أن يقوم بعمل شجر الكريسماس وعربة بابا نويل وزينة ملونة والكرات، ليحتفل في أجواء عائلية، بعد أن ساعدته والدته في تجهيز الديكورات ووفرت له الخامات والأدوات لتنمي ذاته.

حمدي حسن

بالبهاق والتوحد حمدي يتحدى الإعاقة بعمل ديكورات الكريسماس

تقول والدة حمدي حسن أبو زهرة، ذو الـ ٣٧عاما: "حمدي بيحب يعمل مشغولات فنية من وهو صغير وقررت أنمي موهبته وكنت بعلمه من اليوتيوب لأن الناس كانت بتخاف تتعامل معاه بسبب البهاق وخاصة أنه عنده التوحد".

حمدي حسن

وتروى والدته أنه تحدى إعاقته واستغلها فى إبداع المشغولات والأعمال اليدوية رغم عدم اعتراف المجتمع به أو بغيره من أصحاب القدرات الخاصة، ولكنه أصر على أن تختلف نظرة المجتمع له وكان يطور ذاته باستمرار.

حمدي حسن

والدة حمدي: فخورة بابني والإعاقة ليست اعاقة جسد

سعى حمدي لتطوير ذاته بمشاهدة الفيديوهات عبر “يوتيوب”، ويقوم باتباع الخطوات ويفاجئ أسرته بأعماله الفنية المذهلة، حيث تقول والدته: “فخورة بابني والإعاقة ليست إعاقة جسد بل إعاقة فكر وربنا فعلا لما بياخد نعمة من حد بيعوضه بالأفضل ودايما بحمد ربنا وحمدي فعلا هدية ربنا ليا”.

حمدي حسن

تابعت والدة حمدي أنها المرة الأولى لحمدي أن يتحدى ذاته ويقوم بعمل ديكورات عيد الميلاد المجيد ويشاهد التصميمات من على الإنترنت ويقوم بتقليدها مضيفا لها لمسات فنية، مما دفع والدته أن تقوم بعرض أعماله على رواد السوشيال ميديا.

حمدي حسن

ونال حمدي إعجاب المغردين ورواد السوشيال ميديا، وبدأ في عرض فيديوهات له ليعلم غيره، وتمنى أن يعرض أعماله الفنية في معارض محلية ودولية، ويقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي.