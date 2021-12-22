الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رغم البهاق والتوحد.. حمدى يتحدى الإعاقة بعمل ديكورات الكريسماس

حمدي حسن
حمدي حسن

لم يمنعه التوحد من الاحتفال بالكريسماس فقرر الشاب الثلاثيني أن يقوم بعمل شجر الكريسماس وعربة بابا نويل وزينة ملونة والكرات، ليحتفل في أجواء عائلية، بعد أن ساعدته والدته في تجهيز الديكورات ووفرت له الخامات والأدوات لتنمي ذاته.

ECC574DB-D470-460B-B523-B064803854E0
حمدي حسن

بالبهاق والتوحد حمدي يتحدى الإعاقة بعمل ديكورات الكريسماس

تقول والدة حمدي حسن أبو زهرة، ذو الـ ٣٧عاما: "حمدي بيحب يعمل مشغولات فنية من وهو صغير وقررت أنمي موهبته وكنت بعلمه من اليوتيوب لأن الناس كانت بتخاف تتعامل معاه بسبب البهاق وخاصة أنه عنده التوحد".

D4CE676D-805B-4BC3-843E-31BA6C9584C8
حمدي حسن

وتروى والدته أنه تحدى إعاقته واستغلها فى إبداع المشغولات والأعمال اليدوية رغم عدم اعتراف المجتمع به أو بغيره من أصحاب القدرات الخاصة، ولكنه أصر على أن تختلف نظرة المجتمع له وكان يطور ذاته باستمرار.

D0B5EA76-1E42-4A38-8AEA-E0FC51D7F76F
حمدي حسن

والدة حمدي: فخورة بابني والإعاقة ليست اعاقة جسد

سعى حمدي لتطوير ذاته بمشاهدة الفيديوهات عبر “يوتيوب”، ويقوم باتباع الخطوات ويفاجئ أسرته بأعماله الفنية المذهلة، حيث تقول والدته: “فخورة بابني والإعاقة ليست إعاقة جسد بل إعاقة فكر وربنا فعلا لما بياخد نعمة من حد بيعوضه بالأفضل ودايما بحمد ربنا وحمدي فعلا هدية ربنا ليا”.

F93E7B19-8166-4F66-A740-E9E60222DB79
حمدي حسن

تابعت والدة حمدي أنها المرة الأولى لحمدي أن يتحدى ذاته ويقوم بعمل ديكورات عيد الميلاد المجيد ويشاهد التصميمات من على الإنترنت ويقوم بتقليدها مضيفا لها لمسات فنية، مما دفع والدته أن تقوم بعرض أعماله على رواد السوشيال ميديا.

5E646EAF-77D0-4994-A9B9-BFC061AA0E44
حمدي حسن

ونال حمدي إعجاب المغردين ورواد السوشيال ميديا، وبدأ في عرض فيديوهات له ليعلم غيره، وتمنى أن يعرض أعماله الفنية في معارض محلية ودولية، ويقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

9CE0A2E7-AFC5-42F7-9280-2390D0692C63
حمدي حسن
التوحد الكريسماس شجر الكريسماس الديكورات الخامات بابا نويل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

«البحوث الفلكية» يحذر المصريين: سنشهد شتاءً صعبًا

تفاصيل تحقيقات النيابة فى قضية إنتاج جبن مخلوط بـ«طلاء الحائط»

«مصر للألومنيوم»: الدولة جادة فى تطوير الصناعة ضمن تنمية الصعيد

موريتانيا تتسلم مليون جرعة للقاح «سينوفارم» من الصين

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة كلية الشرطة 2021.. خلال ساعات

الآن رابط متابعة طلب لقاح كورونا 2022| وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني يحذر من تحويل بؤرة استيطانية مخلاة إلى معسكر لجيش الاحتلال

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» فى إسرائيل

لقاءات مكثفة.. ماذا يفعل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى إسرائيل؟