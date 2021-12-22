الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض «نفسى أركب بسكلتة» بجاليرى أوبونتو.. اليوم

بوستر المعرض
بوستر المعرض

تفتتح في الثالثة من بعد عصر اليوم الأربعاء، بجاليري أوبونتو بالزمالك للفن التشكيلي، فعاليات معرض الفنانة سيدة خليل، والذي قام تحت عنوان "نفسي أركب بسكلتة"، ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022.

والفنانة سيدة خليل، سبق وشاركت في العديد من المعارض الجماعية، كما أقامت عدد من المعارض الفردية الخاصة، نذكر من بينها: معرض "أول مرة" بمكتبة الإسكندرية 2006 - معرض "أحلام " بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت الأمة مارس 2014 - معرض "ضد الجاذبية" بجاليرى أوبونتو بالزمالك مايو 2015 - معرض "خارج الإطار" بجاليرى اوبونتو بالزمالك إبريل 2016- معرض "المعبر" بجاليرى أبونتو بالزمالك مارس 2019.



معرض الفنان حكيم أبو كيلة "من أخبرك عني"؟


كما يقتتح بجاليري أوبونتو بالزمالك في نفس التوقيت أيضًا، المعرض الشخصي للفنان حكيم أبو كيلة، بعنوان "من أخبرك عني؟"، ويستمر حتي 11 يناير 2022.

يستمد الفنان حكيم أبو كيلة، أفكار أعماله من وحي الشارع المحيط به وتفسيره الخاص له، ومما حوله من مؤثرات، سواء محلية أو حتي تخص الجميع في كل مكان، فتأتي تارة ممزوجة بعالمه الخاص الخيالي وتارة أكثر واقعية، مستعينًا بروايات الأساطير أو التاريخ، فمنها ما هو موروث ثقافي ومنها ما هو مستمد من تفسيرات دينية. 

تنبثق أعمال أبو كيلة من فهمه للفن عامة بوصفه مرتبطًا بعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية وتاريخية تمتزج معًا في العمل الفني لكي يعبر عن مفهوم خاص أو عام، ثم يبحث عن طرق جديدة ملائمة له وللعصر الذي نعيش فيه لصياغتها تشكيليًا لتقديم ذلك العمل، إن الأفكار يمكن أن تتكرر ولكن تجسيدها هو الذي يكون متفردًا عندما يتعلق الأمر بالفنون الصادقة الحالمة.

 

افتتاح المعرض الجماعي "فنون النسيج" بمركز رامتان


يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، بمركز رامتان الثقافي بالهرم، المعرض الجماعي، والذي يقام تحت عنوان "فنون النسيج"، لمجموعة من طلبة الفرقة الرابعة كلية التربية الفنية، ويستمر المعرض حتى 1 يناير 2022.

يضم معرض "فنون النسيج"، مجموعة كبيرة من الأعمال المبتكرة الحديدة، التي تبرز جماليات فنون النسيج وطباعة المنسوجات وتصميم الأزياء، وتلقي الضوء علي فن النسيج وتاريخه في الحياة العربية وتنشر ثقافته بين الجمهور .

يشار إلي أن فنون النسيج، هي الفنون والحرف التي تستخدم الألياف النباتية أو الحيوانية أو الاصطناعية لبناء الأشياء العملية أو الزخرفية.

وكانت المنسوجات جزءًا أساسيًا من حياة الإنسان منذ بداية الحضارة، كما أن الأساليب والمواد المستخدمة لجعلها قد توسعت بشكل كبير، في حين ظلت وظائف المنسوجات كما هي.

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