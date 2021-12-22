الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 22 /12 /2021

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

واصلت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، حالة الاستقرار الجماعي التي بدأتها أمس الأول في جميع الشركات العاملة في القطاع.

وتنشر "الدستور" تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 22 /12 /2021.

 

أسعار الأسمنت البورتلاندي

- سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1065 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة حلوان 1050 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلح 1050 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1030 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة النصر 1020 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المعلم 1015 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل 1015 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة السهم 1010 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلة 1000 جنيه.

- سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف 985 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 985 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت الأبيض

- سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2500 جنيه.

- سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء 2460 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة 2430 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 2425 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2390 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت المخلوط

- سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 790 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان 775 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة العمران 770 جنيها.
 

أسعار الأسمنت المقاوم

- سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1110 جنيهات.

- سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار 1110 جنيهات.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلح 1095 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر 1090 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر  1075 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة السهم 1050 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم أسعار الأسمنت المخلوط أسعار الأسمنت الأبيض أسعار الأسمنت البورتلاندي أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء

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وائل لطفي

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