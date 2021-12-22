واصلت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، حالة الاستقرار الجماعي التي بدأتها أمس الأول في جميع الشركات العاملة في القطاع.

وتنشر "الدستور" تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 22 /12 /2021.

أسعار الأسمنت البورتلاندي

- سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1065 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة حلوان 1050 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلح 1050 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1030 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة النصر 1020 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المعلم 1015 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل 1015 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة السهم 1010 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلة 1000 جنيه.

- سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف 985 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 985 جنيهًا.



أسعار الأسمنت الأبيض

- سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2500 جنيه.

- سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء 2460 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة 2430 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 2425 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2390 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط

- سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 790 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان 775 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة العمران 770 جنيها.



أسعار الأسمنت المقاوم

- سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1110 جنيهات.

- سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار 1110 جنيهات.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلح 1095 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر 1090 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر 1075 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة السهم 1050 جنيهًا.