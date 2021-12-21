الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ننشر تشكيل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات

نيفين جامع
نيفين جامع

أصدرت نيفين جامع وزاره التجارة والصناعة، اليوم، قرارا بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

ونص القرار الذي حصل «الدستور» على نسخة منه، أن المادة الأولى من القرار تنص على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وعلى لائحته التنفيذية ونص قرار المادة الأولى على تعيين كل من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات وهم كالتالي:

١. محمد زكي صادق السويدي
٢. وليد عباس عبد القوي عثمان
٣. محمد البهي ابراهيم عمر
٤. معتز احمد هاني محمد الحوت
٥.هاني محمد محمود عبد المجيد
٦. أسامة خليل محمد الشاهد
٧.  محمد مصطفى السلام

 

وزارة التجارة والصناعة تعيين اعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية نيفين جامع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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