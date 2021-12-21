الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقيب المهن التمثيلية يقدم بلاغا ضد «دليلة» بتهمة الإساءة للفنانين

أشرف زكى
أشرف زكى

تقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام ضد دينا حسين الشهيرة بـ"دليلة"، اتهمها فيه بالتشهير بجموع الفنانين عن طريق تصريحات أصدرتها خلال ظهورها بإحدى القنوات الفضائية.

وتابع البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن المشكو فى حقها ظهرت على إحدى القنوات وأصدرت تصريحات تسيء لفناني ومنتجي مصر.

وأضاف البلاغ، أن المشكو فى حقها تحدثت بطريقة مسيئة عن الفنانات المصريات وطريقة دخولهن الفن، بطرق غير مشروعة، وهو ما تسبب فى ذعر واستياء جموع الفنانين.

وتابع البلاغ الذى حمل رقم 126505 لسنة 2021، عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقها، هدفها التربح والشهرة من وراء حديثها غير اللائق، علاوة على عدم انتسابها لنقابة المهن التمثيلية.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية لمحاكمتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بلاغ دينا حسين لتشهير الفنانين

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