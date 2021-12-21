تأجيل محاكمة 5 تجار هيروين وسلاح فى أوسيم لـ22 فبراير

أجلت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة محاكمة 5 متهمين، لاتهامهم بالاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، لجلسة 22 فبراير لتنفيذ طلبات الدفاع.

وكانت قد أحالت النيابة العامة كلًا من محمد س ع ح و شهرته محمد الغنتوري، محبوس، والسيد س ع ح، وشهرته السيد الغنتوري، هارب، وأحمد م م أ، وشهرته أحمد أبوالعلا، محبوس، وأميرة م م أ، محبوسة، وفوزية غ س، هاربة، إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 7602 لسنة 2021 جنایات مرکز أوسیم، والمقيدة برقم 2488 لسنة 2021 کلي شمال الجيزة.

واتهمت النيابة المتهمين بأنهم في يوم 25/ 5 / 2021 بدائرة مركز أوسيم - محافظة الجيزة أحرزوا وحازوا بقصد الاتجار جوهرین مخدرین – هیروین، ميثامفيتامين - في غير المصرح بها، وحازوا وأحرزوا سلاحين ناريين مششخنين «بندقيتين آليتين»، حال كونهما مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة.

المتهمون الأول والثاني والثالث حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا «مسدس»، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحً ناريًا غير مششخن «بندقية خرطوش»، بحيازتها أو إحرازها وما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة دون أن يكون مرخصًا لهم.

وشهد رائد شرطة ورئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمين الأول والثالث تمكن وبرفقته الشاهد الثاني من ضبط المتهمين الأول والثاني محرزين أسلحة نارية وذخائر وحائزين ومحرزين كميات كبيرة من الجواهر المخدرة وأبصر المتهم الثالث محرزًا بندقية خرطوش سقطت منه أثناء فراره فضبطها وبتفتيش المتهمين الأول والثاني والسيارتين ملك المتهمتين الرابعة والخامسة عثر على مبلغ مالي وهواتف خلوية وميزانين حساسين وعزى قصدهم الاتجار، وأنهم ألفوا تشكيلًا عصابيًا يختص بالاتجار في المواد المخدرة وأن الأسلحة المضبوطة والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم الآثمة.

وشهد وليد ع رائد شرطة، ومعاون مباحث مركز شرطة أوسيم بذات مضمون ما شهد به سابقه.

تقرير المعمل الكيماوي

وفى ملاحظات النيابة العامة: ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على الهيروين المخدرة المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وأن المضبوطات لجوهر الميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وثبتت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن فرد خرطوش غير مششخن كامل وصالح للاستعمال السلاح الناري، 2 بندقية آلية مششخنة، ومسدس عيار 9 مم مششخن وبندقية وثمان وثلاثون طلقة نارية تستخدم على البندقيتين الآليتين المضبوطتين، وعدد واحد وثلاثين طلقة تستخدم على المسدس المضبوط، وعدد خمسة وعشرين طلقة تستخدم على البندقية خرطوش المضبوطة وجميعها كامل وسليم وصالح للاستعمال.