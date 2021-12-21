الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 5 تجار هيروين وسلاح فى أوسيم لـ22 فبراير

محاكمة
محاكمة

أجلت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة محاكمة 5 متهمين، لاتهامهم بالاتجار في الهيروين وحيازة أسلحة بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، لجلسة 22 فبراير لتنفيذ طلبات الدفاع.

وكانت قد أحالت النيابة العامة كلًا من محمد س ع ح و شهرته محمد الغنتوري، محبوس، والسيد س ع ح، وشهرته السيد الغنتوري، هارب، وأحمد م م أ، وشهرته أحمد أبوالعلا، محبوس، وأميرة م م أ، محبوسة، وفوزية غ س، هاربة، إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 7602  لسنة 2021 جنایات مرکز أوسیم، والمقيدة برقم 2488 لسنة 2021 کلي شمال الجيزة.

واتهمت النيابة المتهمين بأنهم في يوم 25/ 5 / 2021 بدائرة مركز أوسيم - محافظة الجيزة أحرزوا وحازوا بقصد الاتجار جوهرین مخدرین – هیروین، ميثامفيتامين - في غير المصرح بها، وحازوا وأحرزوا سلاحين ناريين مششخنين «بندقيتين آليتين»، حال كونهما مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة.

المتهمون الأول والثاني والثالث حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا «مسدس»، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحً ناريًا غير مششخن «بندقية خرطوش»، بحيازتها أو إحرازها وما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة دون أن يكون مرخصًا لهم.

وشهد رائد شرطة ورئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمين الأول والثالث تمكن وبرفقته الشاهد الثاني من ضبط المتهمين الأول والثاني محرزين أسلحة نارية وذخائر وحائزين ومحرزين كميات كبيرة من الجواهر المخدرة وأبصر المتهم الثالث محرزًا بندقية خرطوش سقطت منه أثناء فراره فضبطها وبتفتيش المتهمين الأول والثاني والسيارتين ملك المتهمتين الرابعة والخامسة عثر على مبلغ مالي وهواتف خلوية وميزانين حساسين وعزى قصدهم الاتجار، وأنهم ألفوا تشكيلًا عصابيًا يختص بالاتجار في المواد المخدرة وأن الأسلحة المضبوطة والذخائر بقصد الدفاع عن تجارتهم الآثمة.

وشهد وليد ع رائد شرطة، ومعاون مباحث مركز شرطة أوسيم بذات مضمون ما شهد به سابقه.

تقرير المعمل الكيماوي 

وفى ملاحظات النيابة العامة: ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على الهيروين المخدرة المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وأن المضبوطات لجوهر الميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

وثبتت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن  فرد خرطوش غير مششخن كامل وصالح للاستعمال السلاح الناري، 2 بندقية آلية مششخنة، ومسدس عيار 9 مم مششخن وبندقية وثمان وثلاثون طلقة نارية تستخدم على البندقيتين الآليتين المضبوطتين، وعدد واحد وثلاثين طلقة تستخدم على المسدس المضبوط، وعدد خمسة وعشرين طلقة تستخدم على البندقية خرطوش المضبوطة وجميعها كامل وسليم وصالح للاستعمال.

قسم شرطة سلاح نارى محكمة الجنايات محافظة الجيزة محكمة جنايات الإتجار في الهيروين جنايات الجيزة ضبط المتهمين بندقية خرطوش قانون المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

الأكثر قراءة

الآن رابط متابعة طلب لقاح كورونا 2022| وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة كلية الشرطة 2021.. خلال ساعات

«السيسى» يدشن مشروعات تنموية قومية لأهل صعيد مصر خلال ساعات

بعد الاهتمام بالصعيد.. الباز: السيسى رئيس لكل المصريين ويهتم بالجميع

10 سيارات إطفاء لإخماد حريق مصنع بلاستيك فى 6 أكتوبر

«الصحة العالمية» تحذر من عاصفة جديدة بسبب تفشي «أوميكرون» في أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شكرا وزارة الثقافة.. صون الهوية بتسجيل الخط العربي في اليونيسكو

إبراهيم داود

العرب أخيرًا.. يلعبون معًا

حسين دعسة

البنك الدولى فى منتصف الطريق.. بين الحياة والموت!

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

صور

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول فلسطيني يحذر من تحويل بؤرة استيطانية مخلاة إلى معسكر لجيش الاحتلال

تلقى جرعتي لقاح.. إعلان أول حالة وفاة بـ«أوميكرون» فى إسرائيل

لقاءات مكثفة.. ماذا يفعل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى إسرائيل؟