منح شهادة الأيزو لإيبارشية سوهاج من مهرجان الكرازة

منح مهرجان الكرازة المرقسية إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة شهادة الأيزو لعام ٢٠٢٠.

وسلم الأنبا موسى أسقف الشباب والمقرر العام للمهرجان شهادة الأيزو ودرع المهرجان للقمص يوسف فرنسيس منسق إيبارشية سوهاج نائبًا عن الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية.

جاء ذلك خلال حفل إعلان نتيجة المهرجان لعام ٢٠٢١ الذي أقيم بالمركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأسبوع الجاري، والذي حضره عدد من أحبار الكنيسة ومنسقي المهرجان من عدة إيبارشيات.

ويختار القائمون على مهرجان الكرازة المرقسية كل عام الإيبارشية الأفضل في خدماتها المختلفة، ومن بينها في مسابقات الألحان واللغة القبطية والمسابقات الدراسية بالكتاب المقدس والآبائيات وغيرها.