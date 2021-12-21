الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس الغربية تحيي ذكرى كنيسيوس واليوم السابع من تساعيّة الميلاد

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية، الثلاثاء، بحلول اليوم الخامس من أَيَّام المجيء الكبرى، وتذكار اختيار القدّيس بطرس كنيسيوس، الكاهن ومعلّم الكنيسة.
وقالت الكنيسة إنه ولد في نيميج في هولندا عام 1521. درس في مدينة كولونيا في ألمانيا، ثم انضم الى الرهبنة اليسوعية. وبدأ الدراسة للكهنوت عام 1546. أرسِلَ الى ألمانيا، حيث عمل بالوعظ والكتابة في سبيل تأييد الايمان الكاثوليكي وحمايته. وضع مؤلفات كثيرة أشهرها الكتاب المسمى "بالتعليم المسيحي". توفي في مدينة فريبورغ في سويسرا عام 1597.
بينما تحتفل كنيسة الروم الملكيين بحلول الثلاثاء الحادي والثلاثون بعد العنصرة والإنجيل الرابع عشر بعد الصليب، وتذكار القدّيسة الشهيدة يولياني التي في نقوميذيا التي استشهدت حول سنة 299.
كما تحتفل الكنيسة المارونية برئاسة الأنبا جورج شيحلن رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان  والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر بحلول الثلاثاء من أسبوع النسبة، واليوم السابع من تساعيّة الميلاد.
وتصلي الكنيسة المارونية اليوم صلاة اليوم السابع من تساعيّة الميلاد التي تقول يا وحيدَ الأُقنوم وذا الطبعين، يا من أخبرتنا بما سمعتَ من الآب، نسألكَ بحقِّ ميلادكَ الطاهرِ وبشفاعةِ والدتكَ والقديس يوسف صفيِّكَ أنْ تمنحنا إيماناً حيَّاً وأعمالاً صالحةً تناسبُ إيماننا القويم. ولا تسمح بأنْ نعدمَ أجرَ إيماننا بأفعالنا السيِّئة، بل اجعلنا مثمرين بصدقِ الإعتقادِ وصحَّةِ الأعمالِ معاً، آمين.

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