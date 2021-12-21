المشدد 15 سنة لسائق تسبب فى وفاة 4 على دائرى الهرم

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة سائق قاد سيارته تحت تأثير المخدر وتسبب بالخطأ في قتل 4 أشخاص بالطريق الدائري بمنطقة الهرم، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

وأحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر، المتهم «إسلام ا» 25 سنة سائق إلى محكمة الجنايات لقيامه في 13 مايو الماضي بإحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في موت المجني عليهم درويش محمد وعبدالفتاح عبدالرحمن ورضوان محمد بارود وشقيقه سوبير نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه واخلاله إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته بأن قاد سيارته "الأتوبيس" في عكس اتجاه السير القانوني داخل المدينة فاصطدم بسيارة المجني عليه الأول التي يقودها فأحدث إصابته وباقي المجني عليهم، التي أودت بحياتهم.

كما تسبب المتهم خطأ في جرح المجني عليهم أحمد نبيل معتوق وخالد ناصر وأحمد محمد عزت بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وذلك عن طريق اصطدامه بسيارتهم.

وثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي احتواء عينتي البول والدماء المأخوذتين من المتهم وجود نتائج أيض الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.