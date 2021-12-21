الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

31 ديسمبر.. سجال شعري بين 8 من كبار شعراء الفصحى بمكتبة مصر الجديدة

ميدان السجال فى مكتبة
ميدان السجال فى مكتبة مصر الجديدة

تقيم مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية، والمركز العربي للمراجعات والاستشارات الأدبية برئاسة الشاعر فايز أبو جيش، ومبادرة الشعر خانة برئاسة الشاعر المهندس أسامة الخولي، وبالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة ودار نشر ببلومانيا، سجالا شعريا بمشاركة ثمانية من كبار شعراء الفصحى، يعقب السجال حفلا غنائيا كبيرا لفرقة البنادرة بقيادة الموسيقارمحمد عزت، وذلك في ليلة رأس السنة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ على مسرح مكتبة مصر الجديدة.

تنطلق الجولة الأولى تحت عنوان "امريء القيس" حيث يتسابق الشعراء الثمانية في مجموعات ثنائية فيرتجل كل شاعرين على الوزن والقافية بينما يعقب كل مساجلة تعقيبا من أحد النقاد ليتم في النهاية اختيار الفائز والذي يمنح درعا يحمل اسم "فارس السجال".

تقام الفعالية في حضور نخبة من رجالات السياسة والأدب والفن، الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق والرئيس الشرفي لمؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية والكاتب الصحفي الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والأستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة والشاعر عبد الله بكدادة نائب وزير الثقافة اليمني، والشاعر الكبير لواء مهندس أحمد غراب، الفنانة القديرة مديحة حمدي، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وسيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب.

الشعراء المشاركون في ميدان السجال الشاعر الدكتور أحمد قنديل، الشاعر المهندس أسامة الخولي، الشاعر الدكتور عبد الله الشوربجي، الشاعرة عزة عيسى، الشاعرة فوزية شاهين، الشاعر سليمان الهواري، الشاعر الدكتور ربيع السايح، الشاعرة جيهان شعيب، وبمشاركة النقاد الأستاذ الدكتور محمد عليوة، الكاتب الصحفي الشاعر الأستاذ عيد عبد الحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد.

مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية ، هى مؤسسة ثقافية خاصة مشهرة برقم (10165) لسنة 2016 بوزارة التضامن الاجتماعى ، تقدم خدمات ثقافية وعلمية ، مقرها القاهرة ونطاق عملها على مستوى الجمهورية ، تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء.

مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية مكتبة مصر الجديدة شعراء الفصحي فرقة البنادرة امرىء القيس

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وائل لطفي

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