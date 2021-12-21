الانبا سيدراوس يترأس لقاء مع شباب الأقباط بكنائس عزبة النخل الخميس

يجتمع نيافة الحبر الجليل الأنبا سيداروس، الأسقف العام، في لقاء مفتوح مع الشباب على مستوى كنائس عزبة النخل، الخميس المقبل، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بعزبة النخل.

وترأس نيافته، مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع العام الأسبوعي بحضور شعب الايبارشية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وناقش نيافته خلال فعاليات الاجتماع الأسبوعي، موضوع “وجود رفات القديسين بالكنائس القبطية الارثوذكسية”، وتفسير تواجد في بعض الكنائس .

وتنظم كنائس قطاع عزبة النخل، مساء اليوم صلوات تسبحة كيهك، والتي تختتم فعالياتها، صباح غد بصلوات القداس الإلهي بحضور كهنة وشمامسة الكنائس.

في سياق متصل نظمت الكنائس صلوات تسبحة كيهك، منذ بداية شهر ديسمبر، ومن أشهر الاساقفة الذين يترأسون صلوات كيهك بكل عام الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط ، والذي سيقتصرها خلال العام الحالي على كنائس إيبارشية أسيوط فقط ، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث كان يترأسها بالسنوات السابقة بكنيسة السيدة العذراء مريم الزيتون وكنيسة العذراء بمصر الجديد وسط حضور كثيف من الأقباط بكل عام .

وبدأت الكنائس المصرية صوم الميلاد المجيد يوم 25 نوفمبر، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم 25 ديسمبر من كل عام وفقًا لتقويم الكنائس الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 7يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير، وخلاله يواظب الأقباط على المشاركة في تسبحة كيهك، والتي ترتل بها الكنائس مدائح للسيدة العذراء مريم.