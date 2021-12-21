الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد تطويره.. جولة لوزيرى التعليم والصحة بمستشفى الرمد فى أسيوط «صور»

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى الرمد بمحافظة أسيوط، وذلك بعد تطويره بقيمة 15 مليون جنيه.

وأشاد عبدالغفار، خلال جولته بالمجهودات المبذولة داخل المستشفى لخدمة أهالي محافظة أسيوط، حيث تبلغ سعة المستشفى 50 سريرًا، وتم استحداث خدمات تشخيصية على أعلى مستوى من خلال قسم أبحاث العيون ويضم الأشعة التليفزيونية مقاس العدسة، الأشعة المقطعية لعصب العين ومركز الإبصار، وأشعة بصبغة الفلورسين لقاع العين، ليزر للقزحيه وإزالة تامة العدسة، وليزر لاعتلال الشبكية السكري، بالإضافة إلى كمبيوتر النظارات ومجال الإبصار.

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جانب من الجولة

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم إبرام بروتوكول تعاون بين مستشفى الرمد بمحافظة أسيوط وقسم الرمد بجامعة أسيوط لإجراء العمليات الكبرى على أعلى مستوى من خلال قسم العمليات والمزود بأحدث الميكروسكوبات الجراحية، وتشمل ( مياه بيضاء جراحية، مياه بيضاء فاكو، عمليات الحول وحقن مرضى الارتشاح السكري للشبكية)، وذلك بالإضافة إلى إجراء العمليات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الوزير أنه تم اعتماد المستشفى بالزمالة المصرية، ضمن استراتيجية النهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني للفرق الطبية، لافتًا إلى التعاقد مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط لتوفير البرامج التدريبية للأطباء وتبادل الخبرات، بما يسهم في تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

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جانب من الجولة

رافق الوزير خلال جولته، كل من، الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط.

تم تطوير مستشفى الرمد ورفع كفاءته بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه وذلك ضمن خطة تطوير المستشفيات والنهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة والذي كان قد تم انشاؤه عام 1911، حيث تم تطوير الاستقبال والعيادات الخارجية وغرف العمليات والعناية والتى تستقبل أكثر من 1000 مريض يومياً والانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية في جميع التخصصات وأقسام أبحاث العيون والمعمل والصيدلية وغرف العمليات وباقي الأقسام.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
اسيوط استحداث تعاون كمبيوتر محافظة وزارة الصحة وزير التعليم التعليم العالي مستشفى استراتيجية التليفزيون وزير الصحة محافظة أسيوط بروتوكول تعاون وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار اليوم الثلاثاء هيئة التدريس

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وائل لطفي

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