الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد حماقى يختتم 2021 بأول حفل رأس سنة فى «الجلالة»

حماقي
حماقي

يستعد الميجا ستار محمد حماقي لختام عام 2021 الذي تربع خلاله على عرش أقوى الاحتفالات التي شهدت متابعة دولية وذلك بإحياء حفل ضخم في مدينة الجلالة بالعين السخنة يوم ٣٠ ديسمبر داخل فندق تيوليب من إنتاج أشرف الحديدي وتنظيم ال dj العالمي ياسر الحريري الذي تعاون معه هذا العام بأكثر من حفل كان لها صدى كبير بداية من احتفال ألبومه "يافاتني" بالعلمين الجديدة خلال موسم الصيف والذي شهد أول مجسم ضخم لحماقي بخاصية ال 3d مابينج بروجيكتور بالإضافة إلى كبرى الاحتفالات الطلابية بالإسكندرية.

حفل حماقي بالجلالة  يوم ٣٠ ديسمبر الجاري يعد أول سهرة رأس سنة تقام بمدينة الجلالة داخل فندق توليب ومن إنتاج أشرف الحديدي ويجري منظم الحفل الـ dj ياسر الحريري العديد من التجهيزات والمواصفات الخاصة لإعداد حفل يليق بختام ما حققه حماقي من مكاسب غنائية في 2021 وسط جمهوره من مختلف الجنسيات العربية.


وكان حماقي قد وقع الاختيار عليه في 2021 لإحياء أبرز وأهم الاحتفالات التي حظيت بمتابعة عالمية في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بداية من تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي  بافتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر، حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل  أكثر من "مائة وخمسون"  قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1"  - منفردا - بمدينة جدة بحضور ٣٥ الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه ٨٥ مليون متفرج حول العالم و اختياره  لإفتتاح  فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالإمارات والذي اقيم  بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد وأخيرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض منذ أيام بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مختلف الجنسيات العربية.

كما تتطرق حماقي  بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف ٢٠٢١ إلى منصات إلكترونية  لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها  بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا .

ويعد حماقي أول  مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال  في بث مباشر "لايف" وبمشاركة "حية" لقرابة الـ٣٠٠ ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على إنستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في احتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

محمد حماقى الإمارات الإسكندرية جسم الصيف قائمة العين غناء بث مباشر

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وائل لطفي

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