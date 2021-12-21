حلول بديلة.. أين وصلت مصر في ملف تحلية المياه؟ (رسوم توضيحية)

حلول بديلة

يتجه العالم في الوقت الحالي إلى البحث عن مصادر جديدة للمياه، لمواجهة أي شح أو نقص فيها مستقبلًا، ومن بين تلك الدول كانت مصر التي أصبحت لا تعتمد على المصادر التقليدية وتوسعت في إنشاء الكثير من محطات تحلية المياه خلال السنوات القليلة الماضية في الكثير من المحافظات، وتدل الأرقام والبيانات الرسمية على أهميتها في الوقت الحالي في توفير المياه.

وبالأمس، أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا في التوسع لإنشاء محطات تحلية المياه والتي تعد بديلًا عن مد خطوط مياه النيل العادية إلى المحافظات الحدودية، والمدن الساحلية.

وأوضح أن تلك الأخيرة عادة ما كانت تعاني كثيرًا من مشاكل انفجار خطوط الشبكات وكسرها؛ مما يؤدى إلى إهدار كبير فى المياه، مضيفًا أن الدولة تعكف حاليًا على توطين صناعة التحلية بجميع مكوناتها، خاصةً صناعة طلمبات المياه والمحركات الكهربية، وأغشية التناضح العكسى وأجهزة القياس والتحكم.

وأضاف أبوالفتوح أن عمليات تحلية المياه تنمو فى مصر بوتيرة متسارعة للغاية، حيث وضع تصور لما يُعرف بـخارطة طريق تحلية المياه فى مصر عام 2011، قدر فيها حجم المياه المحلاة بحلول عام 2030 بمليون ونصف المليون متر مكعب من المياه يوميًا، ثم وضعت الدولة استراتيجية جديدة فى عام 2016 لترتفع حجم المياه المحلاة إلى 2٫5 مليون متر مكعب يوميًا فى ظل دخول محطات تحلية جديدة إلى الخدمة.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أهم مصادر المياه البديلة التي اعتمدت عليها مصر مؤخرًا لتوفير المياه وأماكن توزيعها وكذلك المحافظات التي تخدمها وتصب فيها.

في البداية فهناك 77 محطة تحلية مياه تم إنشائها بطاقة إجمالية 834 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء - جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، بينما يجري تنفيذ 15 محطة بطاقة إجمالية 545 ألف م3/ يوم، بتكلفة 12.5 مليار جنيه في ذات المحطات.

أما محطات المياه الجوفية فبلغت 1.562 ألف محطة مياه جوفية قائمة، بطاقة إجمالية 2.8 مليون م3/ يوم، وهناك خطة للمياه الجوفية بالدلتا لمدة 3 سنوات، بطاقة إجمالية حوالي مليون م3/ يوم.

وبلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي حتى الآن 480 محطة (ثنائية وثلاثية)، بطاقة استيعابية 16.2 مليون م3/ يوم، وطاقة فعلية 13.7 مليون م3/ يوم، وجارٍ تنفيذ 211 محطة معالجة، بطاقة استيعابية 6 ملايين م3/ يوم.

رسم توضيحي

كان إنتاج مصر من المياه 80 ألف متر مكعب في اليوم ووصل الإنتاج اليوم إلى 850 ألأف متر مكعب في اليوم، وتستهدف وزارة الإسكان الوصول بحجم المياه الناتجة عن التحلية لـ6.4 مليون متر مكعب في اليوم بتكلفة استثمارية تصل إلى 134 مليار جنيه مصري.

وتبلغ تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة على الدولة من 13 إلى 15 جنيهًا؛ لكن المياه التي مصدرها نهر النيل تكون تكلفة المتر المكعب الواحد منها 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه، والجوفية من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، وتصل للمواطن بسعر أقل من ذلك بكثير حسب وزارة الإسكان.

وتم تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب منذ العام 2014 إلى الآن، وهم بإجمالية 256 مشروعًا موزعة كالتالي: 29 مشروعًا للصرف الصحي، ومشروع لمياه الشرب بمحافظة القاهرة، و45 مشروعًا للصرف الصحي، و12 مشروعًا لمياه الشرب، بمحافظة الجيزة، و121 مشروعًا للصرف، و28 مشروعًا لمياه الشرب، بمحافظة القليوبية، و13 مشروعًا للصرف و7 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة الإسكندرية.

وهناك ثلاث محطات تعد الأهم في معالجة مياه الصرف الصحي، الأولى محطة مياه الوليدية والتي تبلغ طاقتها التصميمية 51 ألف م3/يومًا، وتغذي مدينة أسيوط بالإضافة منطقة الوليدية و9 قرى، ليستفيد منها حوالي 211 ألف نسمة حيث يبلغ طول الشبكات بها حوالي 36 كم وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون جنيه.

وكذلك محطة معالجة مياه الصرف في كفر صقر والتي تكلفت 14 مليون جنيه وتعمل بطاقة 10-15 ألف م3 / يوم لخدمة الصرف الصحي والقضاء على تلوث المياه الجوفية بمركز ومدينة كفر صقر بالشرقية، وتخدم الأهالي هناك من أجل توفير المياه لهم.

رسم توضيحي

وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ أعمال توسعة محطة معالجة صرف صحي سوهاج بطاقة 92 ألف م3/ يوم، وبتكلفة 600 مليون جنيه؛ لتخدم مدينة الزقازيق والقرى المحيطة بها وتوابعهم والقضاء على تلوث المياه الجوفية لقضاء وتوفير بيئة صحية ونظيفة.