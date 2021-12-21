الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو يقترح عقد اجتماع لمجلس روسيا بسبب الأوضاع فى أوكرانيا

الناتو
الناتو

اقترح حلف شمال الأطلسي الناتو، اليوم، عقد اجتماع لمجلس روسيا، بشأن الأوضاع في أوكرانيا.

وقال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، إن الحلف يقترح عقد اجتماع لمجلس روسيا- الناتو في أوائل العام المقبل لبحث الوضع في أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم: "نحن مستعدون للحوار مع روسيا. وأعتزم عقد جلسة لمجلس روسيا - الناتو في أوائل العام المقبل، للجلوس ومناقشة هذه القضايا الجدية بشأن الوضع حول أوكرانيا".

تشترك أوكرانيا في الحدود مع دول في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى روسيا. وباعتبارها جمهورية سوفيتية سابقة، فإنها تتمتع بعلاقات اجتماعية وثقافية عميقة مع روسيا وينتشر فيها التحدث باللغة الروسية على نطاق واسع.
ولطالما قاومت روسيا تحرك أوكرانيا نحو المؤسسات الأوروبية، ومطلبها الرئيسي هو عدم انضمامها إلى الناتو أو امتلاك بنية تحتية للناتو على أراضيها.
وعندما عزل الأوكرانيون رئيسهم الموالي لروسيا في عام 2014، استولت روسيا على شبه جزيرة القرم الجنوبية ثم ضمتها من أوكرانيا واستولى الانفصاليون المدعومون من روسيا على مساحات شاسعة من الأراضي الشرقية لأوكرانيا.

روسيا اقتراح أوكرانيا الاتحا اومرانيا

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