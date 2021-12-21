تأجيل محاكمة عامل و3 طلاب شرعوا فى قتل طالب دافع عن فتاة بعد التحرش بها

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، تأجيل جلسات محاكمة عامل وثلاثة طلاب شرعوا في قتل طالب دافع عن فتاة أرادوا التحرش بها في القضية رقم 747 لسنة 2021 كلي حلوان لجلسة 21 فبراير لشهادة وفاة المتهم الأول.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبدالحميد ومحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين «محمد.ك» عامل، و«إسلام .م»، طالب، وأحمد. م، طالب، ونور الدين.ن، طالب، لأنهم شرعوا في قتل المجني عليه - أحمد سامي - عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر قيامه بالذود عن فتاة وتمكينها من الهرب حال تعرضهم لها بإتيانهم تلميحات جنسية وإباحية بالقول لها مما أثار حفيظتهم وملأ أنفسهم بالضغينة نحوه فجالت بخاطرهم فكرة إزهاق روحه وتنفيذًا لذلك تكالب الثاني والثالث والرابع عليه حتى تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه عن طريق شد يديه من خلفه وإيثاقه لتهيئته للمتهم الأول للإجهاز عليه باستلاله سلاحًا أبيض من بين طيات ملابسه وكال بواسطته طعنة قاتلة نفذت بیسار مقدم التجويف الصدري لضحيته فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي أوري عن كونها في مقتل، إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وأضاف أمر الإحالة حيازة المتهمين سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال) دون مسوغ قانوني.