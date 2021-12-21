إخلاء سبيل متهمين باستغلال فتيات قاصرات فى نادى صحى بالعجوزة

أخلى قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة سبيل القائمين على إدارة نادى صحي، متهمين باستغلال فتيات قاصرات في أعمال منافية للآداب بإحدى العقارات بمنطقة العجوزة، بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص باستغلال الفتيات القاصرات في أعمال منافية للآداب العامة داخل (نادى صحي دون ترخيص – كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، ملك (أحد الأشخاص "مقيم بدائرة القسم "هارب وجار ضبطه").

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تم استهداف النادي الصحي المشار إليه وأمكن ضبط كلٍ من (المدير المسئول ومعاونه "لهما معلومات جنائية – شخصان "من المترددين على النادي الصحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب" – فتاتان قاصرتان " تعملان داخل النادي" – صبي حدث "عامل بوفيه بالنادي").. كما تم ضبط 3 سيدات يتم استخدامهن في الأعمال المنافية للآداب "لإحداهن معلومات جنائية، وأثناء الضبط قامت بالقفز من نافذة إحدى الغرف محاولةً الهرب، ما أدى إلى إصابتها بكسر باليد وتم نقلها للمستشفى لإسعافها وتم خروجها".. وكذا تم ضبط (مبلغ مالي – دفتر خاص بقيد المبالغ المالية الخاصة بالنادي).

بسؤال المجني عليهن "الفتاتين القاصرتين" أقرتا بقيام أحد المتهمين "مالك النادي" باستغلالهن في الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية، كما قرر المجني عليه "الصبي الحدث" بقيام مالك ومديري النادي باستغلاله في تقديم المشروبات للمترددين على المركز، وبسؤال باقي المتهمات "3 سيدات" أقروا بقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالي يتحصلن عليه من مالك العقار والقائمين بالإدارة.

وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو المجني عليهم.