حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 3000 قرص التامول مخدر فى المرج

قررت نيابة المرج، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تم ضبطهما وبحوزتهما 3000 قرص من عقار التامول المخدر قبل بيعها على عملائهما بمنطقة المرج.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، فقد تمكنت مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما مستقلين سيارة "مستأجرة" وبحوزتهما (عدد 3000 قرص من عقار التامول المخدر- مبلغ مالي- عدد 3 هواتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.