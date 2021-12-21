رئيس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا يعلن حل اللجان الانتخابية (مستند)

في مؤشر على توقف مسار الانتخابات الليبية التي كانت من المقرر إجراؤها يوم الجمعة القادمة، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، حل اللجان الانتخابية وإنهاء أعمالها.

كما وجه السايح خطاباً إلى مدير عام مفوضية الانتخابات يطالبه بإضافة إلى حل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية، بتسوية كل المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية، بما لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر الجاري، كما أمره بعدم تجديد كل العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع، واستمرارها للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط.

ودعا السايح كذلك إلى إعادة العمل بالدوام العادي، اعتبارا من الأول من يناير المقبل، بعد زيادة ساعات الدوام نتيجة التحضير للانتخابات، واتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية، والمواد التي كان من المقرر استخدامها في تنفيذ العملية الانتخابية المقررة.

وهذه الإجراءات، هي مقدمة للإعلان عن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر، رغم حديث عماد السايح عن جهازية المفوضية فنيا ولوجستيا لتنظيمها، في انتظار الإعلان الرسمي عن تأجيلها أو إلغائها وطرح الخطط البديلة للمرحلة المقبلة.

وتعطلت الانتخابات الليبية، بعدما عجزت المفوضية عن نشر القائمة النهائية للمرشحين إلى الرئاسة، بسبب نزاع قانوني وسياسي حول أهلية المترشحين، رافقته بعض المظاهر المسلّحة، بعد تهديد ميليشيات بمنع الانتخابات وغلق مؤسسات الدولة.

في الأثناء، يجتمع اليوم عدد من مرشحي الرئاسة بمدينة بنغازي لبحث خطة ما بعد تأجيل الانتخابات وآليات سد الفراغ السياسي، بينما يستعد المجلس الرئاسي للإعلان عن مبادرة قد تتضمن تأخير الانتخابات لعدة أشهر، والإبقاء على المؤسسات الحالية لحين إتمام العملية الانتخابية.