⁩حصاد معهد إعداد القادة بحلوان وإنجازاته خلال 2021

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي طفرة جديدة في فترة وجيزة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، والدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية والبرامج التدريبية ومنها الدورة التدريبية لأعضاء البعثات والمهمات العلمية وقد أقيمت على معسكرين، الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية تحت شعار أنت أقوى من المخدرات، الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء لطلاب الاتحادات الطلابية والأسر الطلابية، الملتقى الدولي لتراث الشعوب، تدريب الكوادر الأكاديمية بالمعاهد وكذلك تدريب طلاب المعاهد على المشروع الرئاسي مودة، المعسكر التدريبي لإعداد القيادات الشبابية تحت شعار سفراء التطوع، المعسكر الكشفي لإعداد قيادات شباب الجوالة بالمعاهد العليا والمتوسطة، برنامج إعداد القادة العام ملتقى الأسر الطلابية بالجامعات، بالإضافة إلى برنامج إعداد القادة العام لمعاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، برنامج إعداد القادة للطلاب المتميزين بالجامعات المصرية بمدينة الشباب بالغردقة، برنامج إعداد القادة التخصصى الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات وقد عقد على معسكرين، إلى جانب برنامج إعداد القادة التخصصى للسادة مديرى رعاية الشباب بالجامعات المصرية بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، برنامج القائد المبدع، البرنامج التدريبى لإعداد الطلاب المشاركين فى أعمال تنظيم الفعاليات المختلفة والأعمال اللوجستية بالوزارة.

كما شهد معهد إعداد القادة خلال عام 2021 بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ومعهد إعداد القادة، وايضا بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد وجامعة قناة السويس، وايضا جامعة بنها لإنشاء مركز إعداد القادة داخل الجامعتين لإدماج وإعداد الكوادر الشبابية، وكذلك بروتوكول تعاون بين المعهد وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

كما استقبل مدير معهد إعداد القادة مديرى مراكز إعداد القادة بجامعتى قناة السويس وبنها لبحث سبل التعاون وتفعيلًا لبروتوكولات التعاون، إلى جانب قيام مدير معهد إعداد القادة بزيارة مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمدينة الغردقة وثمن سيادته على الجهود الحثيثة والبناءة والدور الريادى للقيادة السياسية لإقامة مثل تلك المراكز، كما شارك مدير معهد إعداد القادة بندوة القيادة الإيجابية خلال معسكر قادة المستقبل 7 بجامعة بنها، وكذلك مشاركة وكيل معهد إعداد القادة فى فعاليات المبادرة الطلابية "الحكاية مصرية" بجامعة قناة السويس، وأيضا شارك معهد إعداد القادة فى رعاية مشروع سفراء الأزهر والذي أقيم تحت شعار تأهيل القيادات الأزهرية، وبمشاركة وكيل معهد إعداد القادة فى البرنامج التدريبى الخاص بالمشروع.

إلى جانب مشاركة معهد إعداد القادة فى معسكر إعداد القادة الفوج 14، وكذلك الفوج 15 والفوج 16، وأيضا معسكر إعداد القادة الفوج 17 و18، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس.

وفي ذات السياق شارك طلاب معهد إعداد القادة فى تنظيم ثلاث فاعليات لوجستية خاصة بوزارة التعليم العالي حيث شارك الطلاب المتطوعين بعد اجتيازهم برنامج إعداد القادة في تنظيم مؤتمر التحول الرقمى، كما شاركوا فى تنظيم فعاليات إعلان نتائج مسابقات الجامعات للعام الجامعى 2020-2021، كما شارك الطلاب المتميزين بالمعهد فى تنظيم المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي وأيضا تنظيم المؤتمر الذي أقيم على هامش المنتدى.

كما أقيم بمعهد إعداد القادة حفل تخريج دفعة التطوع 2021 واستقبال المتطوعين الجدد، وأيضا شهد المعهد إحتفالية اليوم العالمي للتطوع 2021 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان.

وجدير بالذكر أن خلال عام 2021 تم تطوير البنية التحتية لمعهد إعداد القادة وتم تغيير فكر ورش العمل المعتادة، وتم عمل خمس ورش عمل حتى يتسنى للجميع الاستفادة منها، حيث يعد ه‍دف المعهد الأساسي تدريب وتأهيل الشباب وبالتالي بدلًا من أن يتمحور الأمر حول الندوات فقط داخل المعهد تم إضافة ندوات وورش عمل خلال المعسكر التدريبي بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية.