تجديد حبس تاجر «كوكايين» بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس تاجر مخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الكوكايين.

وأشارت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، إلى قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته محافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلا سيارة ملكه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الكوكايين وزنت كيلو جرام، وهاتف محمول، ومبلغا ماليا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأن الهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.