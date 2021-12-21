الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تاجر «كوكايين» بمدينة نصر

كوكايين
كوكايين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس تاجر مخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الكوكايين.
وأشارت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، إلى قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته محافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلا سيارة ملكه، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الكوكايين وزنت  كيلو جرام، وهاتف محمول، ومبلغا ماليا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأن الهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

 

 

محكمة مدينة نصر التحقيقات تاجر مخدرات مخدر الكوكايين قاضي المعارضات قسم شرطة مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

«بارد نهارًا».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

رسميًا.. إلزام القطاع الخاص بـ2400 جنيه حدًا أدنى للأجور من يناير المقبل

«أمطار وبرودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا

قائمة الإجازات الرسمية لشهر يناير 2022.. والقائمة الكاملة لإجازات العام الجديد

الآن رابط متابعة طلب لقاح كورونا 2022| وزارة الصحة والسكان تسجيل لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

ذوو الهمم واحترام مشاعرهم

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

لقاءات مكثفة.. ماذا يفعل مستشار الأمن القومى الأمريكى فى إسرائيل؟

فلسطين: الاحتلال والمستوطنون يتبادلون الأدوار فى الاعتداء على الشعب

حرب الدائرة الثالثة.. كيف تستعد إسرائيل لما بعد المباحثات النووية؟