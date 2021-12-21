محافظ القليوبية يفتتح الدورة التدريبية لتدريب مسؤولي حقوق الإنسان

افتتح اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الدورة التدريبية لتدريب مسؤولي حقوق الإنسان بالمحافظة ومجالس المدن والمديريات الخدمية، والمنعقدة على مدار 3 أيام بديوان عام المحافظة ويحاضر فيها محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان والدكتور سيد حجازي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ بهدف تدريب الكوادر البشرية بوحدات حقوق الإنسان على العمل المتعلق بحقوق الإنسان، وذلك فى ضوء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى مصر.



وشارك بالدورة التدريبية كل من المهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والمشرف على وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ونجلاء الفرماوي رئيس مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة.



وفي كلمته رحب محافظ القليوبية بالمسئولين عن وحدات حقوق الإنسان بالمحافظة، مؤكدًا أهمية إعداد كوادر من العاملين بالمحافظة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

وأكد محافظ القليوبية بأن الدولة تولي اهتماما بالغا لهذا الملف المهم، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، مشيرًا إلى أن كل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وعلى رأسها مشروع حياة كريمة تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مبادرة "مشروعك" وجميع البرامج التنموية التي تقوم المحافظة بتنفيذها لصالح المواطنين تصب فى خانة التمكين الاقتصادي والنهوض بأوضاع الأسرة المصرية ضمن المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان، وعلى النحو الذي توجه به دائماً القيادة السياسية من كسب العيش والحياة الكريمة.



وأكد الهجان أن المحافظة أنشأت وحدة حقوق الإنسان عام 2018، وتعمل كنقطة اتصال مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية، وتقوم الوحدة باقتراح السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذها بالتنسيق مع الوحدات بمجالس المدن ومديريات الخدمات والجهات المعنية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.