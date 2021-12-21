الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التنمية المحلية: الرئيس يولي ذوي الهمم الدعم والمساندة في حياتهم

محمود شعراوي، وزير
محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية

أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم وتوجيهاته المستمرة للحكومة لتقديم كل الدعم والمساندة لهم في حياتهم اليومية.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، في فعاليات مؤتمر (المبادرون) والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى التوسع في سبل التيسير والإتاحة لذوي الإعاقة في مصر سواء كانت إتاحة مكانية أو تكنولوجية أو مجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز صور التأهيل والتوظيف.

وقال شعراوي إن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات والإجراءات بهذا الملف بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة والمحافظات للتوسع في تمكينهم وتقديم المساعدة لهم في حياتهم اليومية.

وتم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع ممثلي القطاع الخاص وقطاع البنوك والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية المتخصصة في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير السياحة والآثار، ووزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وبدأت فعاليات المؤتمر بتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التنمية المحلية والحضور معرض الشركات الناشئة التي تقدم منتجات وخدمات لذوي الإعاقة أو التي شارك في تطويرها ذوي إعاقة بأنفسهم، بالإضافة إلى جناح لمؤسسات تعمل بمجال ذوي الإعاقة.

التنمية المحلية ذوي الهمم السيسي شعراوي

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وائل لطفي

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