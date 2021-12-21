إعدام 450 كيلو لحوم فاسدة وحجز صاحب مصنع بسطرمة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حجز المدير المسؤول عن مصنع بدون ترخيص للبسطرمة كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل محافظة الإسكندرية، لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، وإعدام المضبوطات.

وذلك لقيامه بتصنيع البسطرمة غير المطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً لحوم مجمدة مجهولة المصدر فى عملية التصنيع بقصد طرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

وتم ضبط مدير المصنع، وبحوزته (450 كيلو جرام من اللحوم المجمدة المستوردة "مستلزمات إنتاج" خارج الكراتين الحاوية لها ومجهولة المصدر وبدون فواتير، 260 كيلو جرام مصنعات اللحوم "بسطرمة" بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائى مُعد للبيع).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.