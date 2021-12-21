النواحي الأخلاقية والقانونية في البحث العلمي.. يوم علمى بـ«تمريض المنيا»

نظم قسم إدارة التمريض بكلية التمريض جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، ونائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور عصام فرحات، والدكتورة عزة محمد حافظ عميدة كلية التمريض، يومًا علميًا؛ استهدف إلقاء الضوء على مهام ومسؤوليات لجنة أخلاقيات البحث العلمي، وتوضيح محتويات ومواصفات الموافقة المستنيرة، إلى جانب التعرف على أهم مبادئ أخلاقيات البحث العلمي، والوقوف على أهم القضايا القانونية المتعلقة به.

أقيم اليوم العلمي بقاعة مناقشات كلية التمريض، بحضور الدكتورة عزة محمد حافظ عميدة الكلية، والدكتورة هدى عبد العظيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورئيس قسم إدارة التمريض، ورئيس اليوم العلمي، والدكتورة أسماء فرغلي والدكتورة عبير عبد الله منسقي اليوم العلمي، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلاب الدراسات العليا.

قالت الدكتور عزة حافظ، أن اليوم العلمي لقسم إدارة التمريض جاء تحت عنوان "النواحي الأخلاقية والقانونية المتعلقة بالبحث العلمي"، واستهدف أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا، مؤكدةً بأن محاور اليوم العلمي دارت حول شكل ومضمون الموافقة المستنيرة، وأخلاقيات البحث العلمي، ومهام ومسؤوليات لجنة أخلاقيات البحث العلمي، بالإضافة إلى المبادئ الاخلاقية والقضايا القانونية الخاصة به.

الجدير بالذكر أن كلية التمريض بجامعة المنيا كانت قد قامت أيضاً بتنظيم ورشة عمل لطلاب الكلية بعنوان "أخلاقيات وسلوك الطالب الجامعي" استهدفت الورشة تعريف الطالب الجامعي بمقصود الخلق والسلوك الإيجابي، ومناهضة السلوكيات الخاطئة وما يجب أن يكون عليه الطالب الجامعي من الناحيتين الأكاديمية والأخلاقية.

وكان قسم تمريض صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض بجامعة المنيا، قد عقد مؤتمره العلمي السنوي الأول، تحت عنوان "الصحة الإنجابية وفيروس كورونا".