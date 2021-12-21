الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود السيسي في الحفاظ على الهوية والثقافة العربية

العسومي
العسومي

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن مبادرة "اتكلم عربي"، والتي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد واحدة من أهم المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على الهوية والثقافة العربية الأصيلة في مواجهة الظواهر الدخيلة، والتي تهدد القيم الثابتة والمتجذرة في المجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال كلمة "العسومي" في الندوة المشتركة بين البرلمان العربي ووزارة الهجرة المصرية في اكسبو دبي 2020 بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم تنظيمها لدعم مبادرة "اتكلم عربي" وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وأشاد "العسومي" في كلمته بالجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس السيسي الكبيرة، من أجل ترسيخ الهوية العربية خاصة لدى الأجيال الناشئة، لتعميق ارتباطهم بأوطانهم وإكسابهم مناعة ذاتية ضد كل المحاولات التي تهدف إلى استقطابهم وطمس هويتهم الوطنية والعربية.

وفي السياق ذاته، ثمن "العسومي" الدور الذي تبذله وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بقيادة الوزيرة نبيلة مكرم، من أجل الترويج لهذه المبادرة ونشرها على أوسع نطاق ممكن لتعظيم الاستفادة منها، مثمناً الخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارة منذ إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة، خاصة فيما يتعلق بإطلاق التطبيق الإلكتروني للمبادرة، والذي يتيح الفرصة أمام الأجيال الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية عن طريق الأجهزة الذكية، اعتماداً على أحدث طرق التعلم التفاعلية.

وشدد "العسومي" في كلمته على أن مبادرة "اتكلم عربي" لا تكمن أهميتها فقط في أنها تستهدف أبنائنا في الخارج، لأنهم الأكثر عرضة لنسيان لغتهم العربية بسبب اهتمامهم بإتقان اللغات الأجنبية، ولكن هناك حاجة ماسة إليها أيضا داخل المجتمعات العربية، خاصة في ظل انتشار ثقافات وعادات مجتمعية دخيلة، قائلاً "نحن لسنا ضد إتقان اللغات الأجنبية، ولكننا بكل تأكيد ضد تهميش لغتنا العربية".

واختتم "العسومي" كلمته بالتأكيد على أن البرلمان العربي لن يدخر جهداً في دعم مبادرة "اتكلم عربي" في جميع مراحلها، داعياً كافة مؤسسات العمل العربي المشترك إلى التفاعل الإيجابي والمباشر مع المبادرة، للمساهمة في إبراز دور ومكانة اللغة العربية، وتأكيد دورها الراسخ في الحفاظ على التراث الفكري والعلمي والإبداعي والثقافي للأمة العربية.

السيسي البرلمان العربي رئيس البرلمان العر الثقافة العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

شوقى: الاختبار الوطنى هدفه تشخيص جوانب القوة والضعف بمستوى التلاميذ (خاص)

الصغرى في القاهرة 5 وسانت كاترين 9 تحت الصفر.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

نجل محمود عبدالعزيز يعقد قرانه: «عملتها واتجوزت يا حاج» (فيديو)

تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز لزيادة النفقة لـ 22 مارس

حقيقة ارتداء إيمى سمير غانم الحجاب

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة بالخارجية الأمريكية تبدأ جولة للأردن وإسرائيل والضفة الغربية اليوم

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة

الائتلاف الحكومى الهش فى إسرائيل يواجه خطر التفكك بسبب خلاف مُحتدم بين أطرافه