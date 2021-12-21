«الشرقية» تحصد المركز الأول بموسم حصاد وتوريد القمح لعام 2021

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية لنجاح موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام والذي يُعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلي لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بتوريد كمية أقماح محلية بلغت 650 ألف و70 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد من منتصف شهر أبريل الماضي.

ومن جانبه أوضح المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن توريد القمح لهذا العام تم وفقاً للضوابط والاشتراطات اللازمة على المزارعين لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد والتوريد وذلك بالمتابعة الدائمة لمواقع تجميع وتخزين القمح والتي بلغت 47 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة تابعة لكل من (بنك التنمية والائتمان الزراعي شركة مطاحن شرق الدلتا شركة المصرية للصوامع والتخزين شركة مطاحن شمال) وكذلك حل كافة المشكلات والعقبات التي واجهت أعمال التخزين، مشيراً إلى أن الشرقية استطاعت على مدار السبع سنوات الماضية أن تحافظ على المركز الأول على مستوى الجمهورية في توريد القمح كماً وجودة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحاً هذا العام بلغت (408) ألفا (898) فدان، حيث جاء متوسط إنتاجية الفدان 19.1 أردب للفدان الواحد بزيادة أردب عن العام الماضي ويرجع ذلك إلى انتقاء الأصناف الجيدة في الزراعة والأخذ بالتوصيات الفنية التي قدمها المهندسين والمرشدين الزراعيين للمزارعين.

وكان وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قد أكد أن التوريد تم بالتنسيق مع مديرية التموين، بإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، متابعة يومية لسير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.