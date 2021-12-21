الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيفانكا ترامب تتهم الديمقراطيين بصرف الانتباه عن فشل إدارة الرئيس الأمريكي

إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب

اتهمت ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الديمقراطيين بمحاولة صرف الانتباه عن فشل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وردت إيفانكا، على التقارير الإخبارية بشأن برنامج صندوق طعام المزارعين الذي كانت تشرف عليه، إبان فترة حكم والدها، معتبرة أن هناك محاولة لصرف الانتباه عن عجز الإدارة الحالية.

وانتقدت ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي لمحاولتهم، بحسب بيان صدر عنها، صرف الانتباه عن "عدم كفاءة" إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

ويأتي رد إيفانكا على تقرير أصدره الكونجرس اعتبر فيه أن برنامج "صندوق طعام المزارعين" كان مضيعة للمال، وقدم طعاما فاسدا، واستخدمه دونالد ترامب لتحقيق مكاسب سياسية".

وأكدت: "لقد كان البرنامج ناجحا للغاية إذ أطعم عشرات الملايين من الجوعى، وأبقى المزارع الأمريكية الصغيرة واقفة على قدميها في أسوأ مراحل الجائحة".

ورأى التقرير أن البرنامج قدم "أرباحا غير متوقعة لموزعي المواد الغذائية غير المؤهلين الذين أهدروا أموال دافعي الضرائب".

وكان ترامب قد أطلق خلال السنة الأخيرة من حكمه، الصندوق لتوفير الطعام للعائلات استجابة لأزمة فيروس كورونا، ودعما للمزارعين في الولايات المتحدة، وكانت تشرف عليه ابنته إيفانكا.

وقدرت تكلفة البرنامج بين 4 و6 مليارات دولار، ويربط المزارعين في الولايات المتحدة ببنوك الطعام المحلية.

وقال متحدث باسم إيفانكا ترامب لموقع "DailyMail"، "إنه لأمر مؤسف، ولكن ليس من المستغرب أن نرى وسائل الإعلام تعمل جنبا إلى جنب مع الديمقراطيين في الكونجرس في جهد يائس وشفاف لصرف الانتباه عن عدم كفاءة الإدارة الحالية".

إيفانكا ترامب الرئيس الامريكي الديمقراطيين دونالد ترامب طعام المزارعين

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